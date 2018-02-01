Максим Пархоменко: Приватизация в Украине. Хорошо это или плохо?

В последнее время от разных экспертов можно услышать диаметрально противоположные оценки приватизации в Украине.

Одна категория утверждает, что приватизация является абсолютным злом, их оппоненты – напротив, уверяют, что абсолютным благом.

Можно поспорить как с первыми, так и со вторыми, потому как часто ими не берутся в учет особенности реального, а не умозрительного процесса приватизации.

Так, приверженцы идеи однозначной пользы приватизации в качестве основного довода в пользу процесса приводят эффективность частного управления в отличие от государственного управления. При этом утверждается, что любой частный собственник на практике будет действовать эффективнее государственного. На практике это далеко не всегда так.

Возьмем как пример недавнюю национализацию «Приватбанка», после которой выяснилось, что банк, несмотря на кажущуюся благополучность, имел колоссальные долги, которые впоследствии вынудили регулятора прибегать к значительной докапитализации.

Другая сторона проблемы – частный собственник после приватизации какого-либо актива старается снизить издержки на его содержание и зачастую делает это за счёт снижения социальной нагрузки.

Так, нормой после приватизации предприятий, к сожалению, становится последующее закрытие либо прекращение финансирования сопутствующих предприятий социальной направленности, как то оздоровительных детских лагерей, профилакториев и т. д.

Таким образом, государство вместе с денежными поступлениями за проданное предприятие зачастую получает снижение социальных стандартов и зачастую рост безработицы.

С другой стороны перечисленные проблемы приватизации могут быть нивелированы тем, что собственник, покупающий актив, будет видеть стратегические перспективы его развития.

Это в итоге будет приводить к увеличению как прибыльности и роста самого предприятия, так и к росту тех самых социальных стандартов работников этого предприятия банально за счет роста заработной платы.

Таких примеров также немало – все будет зависеть от того, видит ли собственник/группа сособственников экономические перспективы предприятия и готовы ли они его развивать.

Теперь давайте рассмотрим причины, по которым в последние годы планы по приватизации не выполнялись.

В первую очередь к этим причинам стоит отнести недостаточную прозрачность самого процесса приватизации, на что неоднократно указывали как европейские партнеры Украины, так и ее кредиторы, в первую очередь МВФ.

На данном этапе проблема частично снята – так, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – разделения на объекты малой и большой приватизации.

Второй причиной низких темпов приватизации выступает завышение стартовых цен на предприятия, продажа которых планируется.

Инвестор в первую очередь бизнесмен, и он заранее планирует возможную прибыльность.

В случае, если цена не будет устраивать инвестора, он попросту не станет участвовать в торгах, как это было в прошлом году с ОПЗ, на торги которого не было зарегистрировано ни одного претендента.

Также существует мнение, что те активы, которые действительно были интересны собственникам, уже находятся в частных руках, а те которые представляют экономическую ценность, имеют высокую степень риска, связанного в первую очередь с внешнеполитической обстановкой.

К последней категории предприятий нужно отнести уже упоминавшийся выше «Одесский припортовый завод» и, безусловно, газотранспортную систему Украины, которая обеспечивает транзит европейского газа в Европу.

Оба предприятия в равной степени являются как перспективными с экономической точки зрения, так и рискованными ввиду наличия альтернативных маршрутов (которые будут готовы уже в следующем году) поставки аммиака для ОПЗ и газа для ГТС.

Резюмируя, стоит отметить, что в текущем году объемы выполнения плана по приватизации могут превысить аналогичные показатели за предыдущие годы.

Это может быть обусловлено либерализацией законодательства и повышением степени прозрачности закона. И если в 2016 году план был выполнен примерно на 1%, то выполнение его на 5% в текущем году можно будет считать прорывом.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари