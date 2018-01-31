FXTRobomen (ФХТРобомен) - отзывы о уникальном торговом роботе, который стабильно зарабатывает

Получение дохода на финансовых рынках – очень популярная тема сегодня. С развитием технического прогресса и возможностей программирования трейдеры стали автоматизировать процесс торговли. И это стало двигателем прогресса. Появилось большое количество торговых роботов, которые в автоматическом режиме ведут торговлю, практически исключая влияние человека.
Синхронная торговля – проект компании Телетрейд. ФХТРобомен-отзывы
В проекте “Синхронная торговля” компании Телетрейд появился трейдер, который торгует с помощью робота ФХТРобомен. Отзывы о ФХТРобомен роботе отмечают его очень хорошую доходность – от 10% до 30% в месяц. Синхронная торговля с ФХТРобомен
Разработчик робота – трейдер с 18-летним стажем работы на рынке. За этот период трейдер на собственном опыте выявил закономерности в работе рынка и переложил их в автоматическую торговую систему – ФХТРобомен. Этот робот существует в единственном экземпляре и не продается ни за какие деньги. Трейдер сам торгует с помощью него в проекте компании Телетрейд “Синхронная торговля”. ФХТРобомен отзывы говорят о стабильной доходности этого робота уже на протяжении 4 лет. Три с половиной года робот прибыльно торговал в проекте “Мастер-инвест” и уже 4 месяца в проекте “Синхронная торговля”.
Это уникальный робот, который включает в себя 4 прибыльных торговых системы:
● отслеживание трендовых движений во время зарождения;
● система раннего оповещения о завершении тенденций;
● кластерный анализ уровня волатильности;
● консервативный риск-менеджмент на основе математических моделей.
ФХТРобомен быстро адаптируется под рыночную ситуацию
В состав ФХТРобомен входит программный модуль, позволяющий роботу быстро адаптироваться под меняющуюся ситуацию на рынке. Эта особенность делает робота уникальным и безопасным. За четыре года робот стабильно зарабатывал и во время войны в Сирии, и в период Brexitа, и во время выборов. А мы знаем, что подобного рода события очень сильно влияют на рынок. Робот же отлично себя показал и заработал денег на этих событиях.
Преимущество торговли с роботом в том, что у владельца счета полный контроль. В любой момент времени можно отключиться от торговли, закрыть сделку, изменить ее параметры или даже самостоятельно открыть новую. Трейдер напрямую заинтересован в доходности ФХТРобомен, так как он торгует с его помощью на своем счету, своими деньгами.
Начни зарабатывать с ФХТРобомен. Центр Биржевых Технологий – украинская консалтинговая компания
В Центре Биржевых Технологий можно получить консультацию по ФХТРобомен. Центр Биржевых Технологий – это украинская консалтинговая компания на финансовых рынках. Сейчас данный робот является лидером по количеству подключений в проекте “Синхронная торговля”. Проект поддерживает не более 400 подключений к одному трейдеру. Проект позволяет подключиться к ФХТРобомен с относительно небольшой суммы по меркам инвестирования. Спешите это сделать сейчас, пока количество подключений к ФХТРобомен не достигло своего лимита.
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