Апелляцию Украины на решение о долге перед РФ отложили

Апелляционный суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины относительно долга перед Россией на $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«В течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда», – отмечает Минфин.
О результатах апелляционного рассмотрения министерство сообщит после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.
В конце июля Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения в этом разбирательстве. Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для подачи апелляции украинской стороной, что Украине было дано безусловное разрешение на обжалование решения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала в худшей в Европе по уровню свободы человека (инфографика)Вчера, 09:30 - 1598 16
Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 млрд: области-лидеры товарооборотаВчера, 08:00 - 2223 11
Киберполиция высказалась относительно криптовалютВчера, 17:00 - 1438 10
Птицеводы пояснили, почему подорожала курятинаВчера, 07:00 - 2433 10
В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в ДавосеВчера, 15:15 - 1304 9
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:00 - 14549 1
Не биткоин: названа самая безопасная для инвестиций криптовалютаВчера, 09:00 - 5885
Межбанк: доллар уронили массовые продажи СКВВчера, 11:25 - 2830
Птицеводы пояснили, почему подорожала курятинаВчера, 07:00 - 2433 10
Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 млрд: области-лидеры товарооборотаВчера, 08:00 - 2223 11
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфонаПозавчера, 15:10 - 2452
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 897
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 936
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1229 2
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1760 2
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг