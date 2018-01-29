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Апелляцию Украины на решение о долге перед РФ отложили

Апелляцию Украины на решение о долге перед РФ отложили

Апелляционный суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины относительно долга перед Россией на $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«В течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда», – отмечает Минфин.

О результатах апелляционного рассмотрения министерство сообщит после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.

В конце июля Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения в этом разбирательстве. Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для подачи апелляции украинской стороной, что Украине было дано безусловное разрешение на обжалование решения.

По материалам УБР
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