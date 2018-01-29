Стоимость дизтоплива на заправках превысила 30 гривен

Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку в 30 гривен за литр.
Об этом enkorr сообщили в “Консалтинговой группе А-95”, ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В понедельник цены на все виды топлива подняли на 50 коп./л WOG и ОККО.
В частности, бензин А-92 в сети WOG подорожал до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л, А-95+ – до 33,95 грн/л, дизельное топливо – до 30,45 грн/л.
На заправках ОККО А-92 вырос до 31,99 грн/л, А-95 – до 32,99 грн/л, А-95+ – до 33,99 грн/т, ДТ – до 30,49 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с начала сентября 2017 года.
Подорожание топлива обусловлено ростом нефтяных котировок, которые в середине января достигли отметки 70 долларов за баррель, и резкой девальвацией национальной валюты.
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