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Луценко оказался сторонником легализации оружия

Луценко оказался сторонником легализации оружия

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает за легализацию короткоствольного оружия в Украине.

“Я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать”, – сказал Луценко в интервью изданию “Сегодня”, пишет LB.

Напомним, сейчас в Украине гражданским запрещено владеть короткоствольным оружием. В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов о легализации такого оружия.

В мае 2015 года тогдашний генпрокурор Виктор Шокин тоже выступал за легализацию короткоствольного оружия в Украине.

По материалам lb.ua
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