Факты против мифов. Какое будущее ждет украинскую молочку

Последний месяц в украинских медиа постоянно всплывает «молочная» тема. Крестьян то пугают запретом продажи молока, то успокаивают. Растерянные владельцы коров уже не знают, кому верить. Центр общественного мониторинга и контроля решил развеять основные мифы о введении новых требований к качеству молока.

Миф 1. Крестьяне не смогут сдавать молоко на переработку

1 января вступил в силу новый ДСТУ качества сырого молока, однако из-за неготовности производителей Министерство аграрной политики и продовольствия отложило его действие до 1 июля 2018 года.

Новый ДСТУ 3662: 2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия» определяет 3 сорта молока для пищевой промышленности: экстра, высший и первый. Основными отличиями между сортами молока является общая бактериальная обсемененность, количество соматических клеток и кислотность. Сейчас в молоке второго сорта допускается бактериальная загрязненность до 3000 тыс./см3 и количество соматических клеток до 800 тыс./см3. По новому стандарту максимально допустимая бактериальная загрязненность молока, как и количество соматических клеток, составляет 500 тыс./см3.

Госстандарт по-прежнему не допускает наличие в молоке моечно-дезинфицирующих средств, консервантов, формалина, соды, аммиака, перекиси водорода, антибиотиков и тому подобного. Молоко после дойки должно быть охлаждено до температуры 6°С. Срок его хранения при температуре 4°С должен быть не более 24 часов, а при температуре от 4 до 6°С – не более 18 часов.

В правительстве заверили, что пока никаких ограничений на прием молока второго сорта у населения нет. С 1 июля второй сорт исчезнет с пищевой переработки, однако останется в непищевом производстве.

«Постепенность, государственная поддержка и готовность отрасли являются ключевыми принципами пересмотра действующих норм. После определенного с участниками рынка переходного периода, использование молока второго сорта будет разрешено в производстве непищевых продуктов. Поэтому запрета на закупку молока второго сорта ни с января, ни дальше – не будет», – подчеркнула заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

Миф 2. Во всем виновата Ассоциация с ЕС

В Соглашении об ассоциации с ЕС нет прямых требований изменить молочные стандарты, но это нужно сделать, если предприятия хотят получить доступ на европейский рынок. В ЕС нет разделения молока по качеству, вся продукция должна быть только «экстра» класса.

На самом деле, повысить качество украинской молочки пытаются последний десяток лет. Еще в 2005 году, когда Украина решила присоединиться к Всемирной торговой организации, она взяла на себя обязательства улучшить безопасность продуктов питания животного происхождения. Однако для решения этого вопроса нужна была политическая воля. Никто не хотел брать на себя ответственность за непопулярное среди многих украинцев решение, отмечают эксперты.

Только в июле 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в ряд законов в сфере безопасности пищевых продуктов. Причем действие нововведений отложили: требования к качеству молока на 2015 год, а обязательный лабораторный контроль для розничной торговли – до 2020-го.

Специалисты отрасли отмечают, что безопасность пищевой продукции прежде всего нужна самим украинцам, поскольку это вопрос здоровья нации. В то же время, как свидетельствуют данные Госкомстата, 87% молока, которое производят домашние хозяйства, имеет самый низкий – второй – сорт.

Миф 3. Новые стандарты уничтожат молочную отрасль

С 2005 года производство молока в Украине сократилось почти на 25%, а поголовье коров уменьшилось более чем на 45%. По статистике, украинцы потребляют молоко и молочные продукты почти вдвое меньше установленной МЗ нормы и почти на 43% меньше европейцев, у которых требования к качеству продукции очень высоки. Украинскому молочному производству нужны изменения, и предприниматели возлагают на них большие надежды.

В правительстве обещают позаботиться о поставщиках молока. Чтобы облегчить переход на новые стандарты, Минагрополитики предлагает фермерам финансовую поддержку.

«На вызовы отрасли в бюджете этого года предусмотрена высокая сумма на развитие животноводства – 4 млрд грн. Внимание будет сосредоточено на строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм, доступе к необходимому оборудованию, улучшении генетического потенциала поголовья. Одним из инструментов будет доступное кредитование», – отметила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

В то же время для небольших хозяйств правительство предусмотрело возможность возмещения стоимости закупленного оборудования и техники в рамках господдержки кооперативов. В министерстве отмечают, что для обычных крестьян перейти на новые стандарты тоже будет несложно: нужно лишь соблюдать гигиену персонала и животных (иметь чистые сараи и одежду, дезинфицировать руки и емкости для доения и т.д.), а также обеспечивать ветеринарный надзор за коровами. Чтобы получить качественное сырье, специалисты советуют использовать доильный аппарат или установку и дезинфицировать их после каждого применения.

Как отмечают экономисты, украинская пищевая отрасль имеет достаточный потенциал для наращивания экспорта, и высший стандарт качества – один из шагов к этому. Сейчас продукцию 19 украинских молочных производителей можно купить в магазинах Европы. Если украинские предприятия перейдут на производство из молока экстра-класса, то их количество на рынке ЕС еще больше возрастет.

Стоит отметить, что за 11 месяцев 2017 года было экспортировано на 75% больше молочной продукции, чем в 2016 году, всего на сумму 292,4 млн долл.

«Сегодня 12% ВВП – это сельское хозяйство. Аграрный комплекс вышел на крупнейший источник валюты, поступающей к государству и обеспечивает мощь украинской гривны», – подчеркнул Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Волынскую область.

Конечно, проблем в области остается еще много. Производители ожидают, что переход на новый стандарт поможет решить вопрос с ценообразованием. Сегодня цена молока на розничном рынке растет, в то время как закупочная цена – падает. Обеспечив высокое качество молока, фермеры смогут продавать сырье на переработку дороже, а значит, получать большую прибыль. Также они надеются на развитие кооперативов и эффективность государственной поддержки. Удастся ли реформировать молочную отрасль, сможем увидеть уже в ближайшие годы.