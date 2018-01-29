Маск назвал дату запуска Falcon Heavy, которую планирует использовать для туристических полетов

Глава компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter объявил, что первый пуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоится 6 февраля.

“Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки “Аполлона” 39A на мысе Канаверал”, – написал Маск.

Эта ракета сможет доставлять в космос груз массой до 57 т. SpaceX планирует использовать Falcon Heavy и космический корабль Dragon для частного запуска людей вокруг земной орбиты в конце 2018 года. В минувший четверг SpaceX провела очередное успешное огневое испытание ракеты.

Ранее глава SpaceX рассказал, что “полезным грузом” на ракете будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity. Также ракета способна долелеть до Марса, доставив туда около 16 тонн груза.

Напомним, сборка ракет для SpaceX не обходится без участия украинских авиаторов: ранее “Авиалинии Антонова” обратились в Минтранс США с просьбой разрешить им совершить внеплановый перелет грузового самолета Aн-124-100 “Руслан” из Лос-Анджеласа в Флориду для перевозки части ракеты-носителя SpaceX.