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Кличко повысили зарплату, пока он был в командировке

Кличко повысили зарплату, пока он был в командировке

Мэру Киева Виталию Кличко увеличили зарплату в 1,5 раза. За выслугу лет и за интенсивность труда столичный градоначальник дополнительно получит 142% от должностного оклада.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы КГГА (первый замглавы КГГА) Николай Поворозник, пока сам Кличко находился в служебной командировке в Давосе, сообщает сайт КГГА.

Согласно данному документу, с 22 января заработная плата главы КГГА будет состоять из должностного оклада в соответствии со штатным расписанием, надбавки в размере 42% должностного оклада за выслугу лет, составляющую 14 лет, 8 месяцев и 13 дней, а также надбавки в размере 100% должностного оклада за интенсивность труда.

За октябрь зарплата Виталия Кличко составила 16 736,2 гривны. Его оклад составил 11 тыс. гривен, надбавка за ранг государственного служащего – 1000 гривен, надбавка за выслугу лет – 4620 гривен и еще 116,2 гривны составила индексация зарплаты. Премию Кличко не получал.

По материалам СТРАНА.UA.
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