Проведено первое в истории тестирование совместимости оборудования 5G NR

Deutsche Telekom (DT), Intel и Huawei объявили о важном достижении, которое делает эпоху сетей 5G ещё на шаг ближе к реальности: впервые в истории осуществлено тестирование взаимодействия оборудования по стандарту 5G NR.
В конце прошлого года, напомним, на заседании Группы по разработке технических спецификаций сетей радиодоступа (TSG RAN) консорциума 3GPP в Лиссабоне были представлены первые практически реализуемые спецификации «нового радио» (New Radio, NR) для сетей 5G. Это создаёт фундамент для развития сетей нового поколения. Совместимость оборудования многочисленных поставщиков должна ускорить коммерциализацию 5G.
Итак, сообщается, что DT, Intel и Huawei впервые протестировали возможности взаимодействия на стадии разработки технологии 5G на базе стандарта 3GPP R15 с использованием коммерческой базовой станции. В частности, были задействованы 5G-станция Huawei и тестовая мобильная платформа третьего поколения 5G NR (Mobile Trial Platform, MTP) от Intel.
В рамках проекта партнёры протестировали базовые принципы нового стандарта 5G 3GPP NR, в том числе новую синхронизацию, кодирование, структуру кадра и пр.. Тестовая конфигурация была основана на максимальной ширине канала C-диапазона, предусмотренной стандартом 5G NR. Платформа также включала новейшие многоантенные технологии Massive MIMO и технологию формирования луча, поддерживаемые в рамках стандарта.
Успех тестирования стал важным шагом на пути к полноценному формированию экосистемы 5G и ранней коммерциализации соответствующих технологий.
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