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Львов построит мусороперерабатывающий завод

Львов построит мусороперерабатывающий завод

25 января было принято решение на заседании горсовета выделить участок в черте города для строительства мусороперерабатывающего завода.

Планируется, что объект будет занимать 6 гектаров по ул. Пластовой, 13.

Данный участок закреплен за Львовводоканалом, общая площадь которого составила 72,6 га. Из них только 6,7 га выделено под строительство предприятия по утилизации твердых бытовых отходов. Остальная площадь осталась подконтрольной львовскому водоканалу.

В частности депутаты утвердили компанию, которая будет заниматься строительством – ЛКП «Зеленый город». Также на эту компанию возложена необходимость подготовить всю техническую документацию и сметы по строительно-монтажным работам предприятия по утилизации твердых бытовых отходов. За это решение отдали свои голоса 46 депутатов.

Напомним, что необходимость возведения мусороперерабатывающего завода назрела во Львове давно.

В 2017 году Львов испытывал проблемы с вывозом мусора, а жители жаловались во все инстанции на коммунальные службы.

Также долгое время мусоровозы из Львова развозили твердые бытовые отходы по всей территории страны. Факты отгрузки были зафиксированы на территории Донецкой области, Днепропетровской и других регионов.

По материалам УКРИНФОРМ
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