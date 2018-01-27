Рассылка сообщений со штрафами за превышение скорости: в полиции разъяснили, что к чему

В Сети появился скрин сообщения, которое якобы рассылает Нацполиция нарушителям скоростного режима. Водители интересовались, не новация ли это украинской полиции, и если да, то как получилось привязать номер телефона к конкретному автомобилю? Также звучало мнение, что это новый развод мошенников. Журналисты обратились в Патрульную полицию Украины за разъяснениями.

Как и ожидалось, в полиции опровергли свою причастность к рассылке СМС-сообщений, предупреждающих водителей о том, что они превысили скорость.

«Нам не известно, чтобы Патрульная полиция рассылала кому-то такие сообщение. Патрульная полиция еще не имеет полномочий измерять скорость и выносить кому-то наказания за ее превышение. Пока законодательно это не урегулировано, следовательно Патрульная полиция не рассылает такие сообщения», — прокомментировал autonews.ua спикер патрульной полиции Украины Виктор Шеверда.

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В МВД Киевской области тоже говорят, что полиция такие рассылки делать не может. «Полиция такие рассылки априори делать не может. Чтобы вы понимали, даже если вы нарушили какие-то правила и тут вам приходит СМС, задайте вопрос: откуда та самая полиция знает ваш номер телефона, чтобы отправить вам СМС? Не думайте, что из каких-то страховых полисов или еще откуда-то. Никто не знает ваш номер телефона, если вы только не сообщали его в полицию сами. Так что это или мошенничество, или просто неправдивая рассылка вроде тех, которыми спамят в соцсетях: «Передай это сообщение другому, и к тебе завтра придут большие деньги». Верить этому не нужно», — объяснил нам спикер полиции Киевской области Николай Жукович.