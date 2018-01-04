Какие штрафы в Украине больше всего пугают автомобилистов (инфографика)

Одной из важнейших новостей уходящего года стали изменения в ПДД Украины, презентованные после резонансного ДТП в Харькове.
Напоминаем, что в МВД решили усилить ответственность нарушителей. Увеличенные штрафы активно обсуждаются украинскими автомобилистами, в том числе, и в соцсетях. Некоторые из них могут очень больно ударить по карману нарушителя.
Самый большой штраф за нарушение ПДД в Украине составляет 40 800 гривен. До недавнего времени такое наказание было предусмотрено только в том случае, если водителя до этого уже дважды штрафовали за вождение в нетрезвом виде на протяжении последних 5 лет. К тому же, это взыскание сопровождается лишением прав на срок до 10 лет. Впрочем, даже минимальный штраф за пьяное вождение – 10 200 гривен.
Теперь же штрафы в размере 10 200 – 40 800 гривен планируют ввести за управление транспортным средством для лиц, не имеющих на это права или лишенных прав. В МВД отдельно уточнили, что данная норма не распространяется на водителей, забывших права дома.
Также изменения в ПДД Украины содержат пункт об увеличении до 3400 гривен штрафа за покидание места ДТП. Таким же будет и наказание за превышение допустимой скорости на 50 и более км/ч.
Кроме того, за вождение в нетрезвом виде будут предусмотрены и более суровые санкции. Если пьяный водитель совершил ДТП, приведшее к средним телесным повреждениям, то ему грозит тюремный срок до 3 лет. В случае, если в аварии есть погибшие и тяжело травмированные, то могут присудить и 7-12 лет лишения свободы.
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