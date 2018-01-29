Грибы и бактерии будут перерабатывать старые дома в стройматериалы

Перерабатывать строительный мусор в новые кирпичи и панели предлагает архитектор Крис Маурер — причем прямо после сноса старых зданий, на месте и почти бесплатно. Превращать отходы в новые стройматериалы он хочет с помощь биотехнологии — грибов и бактерий.
До переезда в США Крис Маурер, глава redhouse studio, поработал в Африке. И говорит, что это научило его мыслить нестандартно и экономить ресурсы везде, где только можно. Он рассказал сайту Inhabitat, что в ходе работы над проектами в Штатах был обескуражен количеством отходов, которые приходится отвозить на свалку. Использовать для создания строительных материалов грибницу — идея не новая, но Маурер намерен делать это прямо на стройке после сноса отслужившего свое здания. Сейчас он собирает на Kickstarter деньги на сооружение передвижного резервуара, чтобы доказать жизнеспособность идеи.
Его проект Biocycler получил поддержку NASA, Массачусетского технологического института и Университета Акрона. В лаборатории все работает, уверяет он. Симбиоз грибов и бактерий, которые питаются друг другом, формирует раствор, который склеивает строительный мусор в новые кирпичи и панели. В резервуаре Biocycler соседствуют грибы и вырабатывающие кальций бактерии. Грибница растворяет и одновременно склеивает отходы в однородную массу, затем ее выливают в форму — кирпичей, панелей или черепицы — где масса постепенно затвердевает и насыщается кальцием с помощью бактерий.
Inhabitat отмечает, что будущим жителям может быть некомфортно в домах, сооруженных при помощи неких грибов и микробов. Но Маурер уверен, что время новых материалов уже настало, и теперь к строительству надо привлекать не только инженеров, но и биологов.
Над новыми строительными технологиями раздумывают и в Кремниевой долине. Индустрия уже давно нуждается в переменах, и венчурные инвесторы начали это понимать. Радикально изменить подход к строительству должны роботы-каменщики, строительные принтеры и умная префабрикация, а умные роботы-надзиратели сделают более эффективными и традиционные строительные процессы.
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