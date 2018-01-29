В Голландии представили первый в мире 3D-напечатанный гребной винт

Голландские судостроители представили первый полностью напечатанный корабельный винт. Если раньше 3D-принтеры умели создавать сложные детали или отдельные модули двигателя, то теперь — целые литые конструкции, пишет The Engineer.
Винт под названием Waampeller весит 180 кг и имеет диаметр в 1,3 метра. Он был установлен на буксире, который работает в порту Роттердама. Waampeller был напечатан в лаборатории RAMLAB, которая является совместным проектом судостроительной компании Damen Shipyards Group, ИТ-компании Autodesk, голландской компании Promarin, специализирующей на винтах, порта Роттердама и сертификационной службы Bureau Veritas.
Название Waampeller происходит от английского названия нового вида 3D-печати — «wire-arc additive manufacturing». По сути, это форма сварки, где электрическая дуга расплавляет, а затем раскладывает провод по необходимой траектории. Обычно ее используют для создания цилиндрических или конических изделий, где головка принтера, двигаясь по спирали, раскладывает слои расплавленного металла.
Waam — очень быстрая технология 3D-печати. Скорость принтера составляет десятки граммов исходного материала в минуту, по сравнению с миллиграммами или микрограммами у классических 3D-принтеров, работающих на пластиковых порошках. Более того, головка «принтера» прикреплена к роботизированной руке, которую используют, например, для сборки автомобилей.
Waampeller был официально представлен публике после серии тестов на буксире от компании Damen. В частности, винт проверялся на прочность при высоких оборотах, падении тяги и мгновенном переходе на реверс. После успешного прохождения тестов, винт получил сертификацию от Bureau Veritas.
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