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Графеновые микросхемы позволят «внедрить электронику абсолютно во все»

Графеновые микросхемы позволят «внедрить электронику абсолютно во все»

Инженеры из Университета Айовы разработали технологию, которая позволяет печатать недорогие графеновые микросхемы на гибких материалах, обладающих крайне высокой проводимостью и при этом полностью водонепроницаемых. Благодаря открытию появилась возможность создавать «умную одежду», которую можно стирать, и датчики, которые можно не снимать в ванной, пишет Futurism.

В научной статье, опубликованной в журнале Nanoscale, говорится, что новая технология «сделает возможным создание износостойкой моющейся электроники, устойчивой к пятнам, образованию льда и биопленки».

По словам Джонатана Клауссена, доцента Университета Айовы и ведущего автора исследования, новая технология создания графеновых микросхем может иметь очень широкое применение: от гибкой электроники и водонепроницаемых датчиков в текстильной промышленности до электрического моделирования для производства стволовых клеток и регенерации нервов.

Графен представляет собой сетку из атомов углерода, которые соединены в гексагональной сотовой конфигурации. Этот суперматериал обладает большей прочностью, чем сталь, а также является эффективным проводником тепла и электричества.

По словам соавтора статьи Лорена Стромберга, технология печати, обработки и настройки графена позволит «внедрить электронику абсолютно во все».

По материалам hightech.fm
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