Графеновые микросхемы позволят «внедрить электронику абсолютно во все»

Инженеры из Университета Айовы разработали технологию, которая позволяет печатать недорогие графеновые микросхемы на гибких материалах, обладающих крайне высокой проводимостью и при этом полностью водонепроницаемых. Благодаря открытию появилась возможность создавать «умную одежду», которую можно стирать, и датчики, которые можно не снимать в ванной, пишет Futurism.
В научной статье, опубликованной в журнале Nanoscale, говорится, что новая технология «сделает возможным создание износостойкой моющейся электроники, устойчивой к пятнам, образованию льда и биопленки».
По словам Джонатана Клауссена, доцента Университета Айовы и ведущего автора исследования, новая технология создания графеновых микросхем может иметь очень широкое применение: от гибкой электроники и водонепроницаемых датчиков в текстильной промышленности до электрического моделирования для производства стволовых клеток и регенерации нервов.
Графен представляет собой сетку из атомов углерода, которые соединены в гексагональной сотовой конфигурации. Этот суперматериал обладает большей прочностью, чем сталь, а также является эффективным проводником тепла и электричества.
По словам соавтора статьи Лорена Стромберга, технология печати, обработки и настройки графена позволит «внедрить электронику абсолютно во все».
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