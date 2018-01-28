Графеновые микросхемы позволят «внедрить электронику абсолютно во все»

Инженеры из Университета Айовы разработали технологию, которая позволяет печатать недорогие графеновые микросхемы на гибких материалах, обладающих крайне высокой проводимостью и при этом полностью водонепроницаемых. Благодаря открытию появилась возможность создавать «умную одежду», которую можно стирать, и датчики, которые можно не снимать в ванной, пишет Futurism.

В научной статье, опубликованной в журнале Nanoscale, говорится, что новая технология «сделает возможным создание износостойкой моющейся электроники, устойчивой к пятнам, образованию льда и биопленки».

По словам Джонатана Клауссена, доцента Университета Айовы и ведущего автора исследования, новая технология создания графеновых микросхем может иметь очень широкое применение: от гибкой электроники и водонепроницаемых датчиков в текстильной промышленности до электрического моделирования для производства стволовых клеток и регенерации нервов.

Графен представляет собой сетку из атомов углерода, которые соединены в гексагональной сотовой конфигурации. Этот суперматериал обладает большей прочностью, чем сталь, а также является эффективным проводником тепла и электричества.

По словам соавтора статьи Лорена Стромберга, технология печати, обработки и настройки графена позволит «внедрить электронику абсолютно во все».