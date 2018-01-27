Бывший банк Гонтаревой удвоил прибыль

Банк “Авангард”, подконтрольный инвесткомпании ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева, в 2017 году удвоил чистую прибыль с 48,56 млн. гривен до 100,3 миллиона гривен.
Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
“Утвердить результаты деятельности ПАО “Банк Авангард” за 2017 год, а именно прибыль в сумме 100,29 млн гривен”, – говорится в сообщении.
На собрании 2 марта, акционерам банка предлагается утвердить зачисление 91,6 млн грн чистой прибыли к уставному капиталу, 5 млн грн – в резервный фонд и 3,7 млн грн прибыли оставить нераспределенной.
Кроме того, акционеры банка “Авангард” должны избрать новый состав наблюдательного совета.
Как известно, в октябре 2013 года Группа ICU приняла решение о покупке банка “Авангард”, зарегистрированного НБУ в июле 2013 года.
До середины 2014 года совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которая в июне 2014 года возглавила Национальный банк Украины. После перехода в Нацбанк Гонтарева продала свою долю в ICU.
В феврале 2017 года Национальный банк признал инвестиционную компанию ICU и банк “Авангард” банковской группой.
В апреле 2017 года акционеры банка “Авангард” приняли решение увеличить уставный капитал банка на 28% с 162,4 млн гривен до 208,5 млн гривен.
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