Андрей Цымбал: о стратегических и операционных проблемах в процессе изменения глобальной экономики

В ходе форума в Давосе Лагард отметила, что мировая экономика показывает рост с 2016 года, и эта тенденция сохранится до 2019. Но экономика циклична, и потом будет спад.

По ее мнению, несмотря на рост глобального ВВП, необходимо быть осторожным, так как многие из тех же проблем, которые привели к последнему спаду, остаются.

Также она заявила, что в этот тренд не укладываются страны с переходной экономикой, где население испытало сокращение расходов в 2017 году. Она считает, что на фоне восстановления глобальной экономики страны должны принять меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Заявление главы МВФ Кристин Лагард о грядущем росте экономики в 2018-2019 годах и прогноз ее замедления вследствие цикличности, не следует расценивать как анонсирование мировой экономической депрессии.

Важно также понимать, что чем больше горизонт прогнозирования, тем менее надежным является такой прогноз. Но его, безусловно, следует учитывать при долгосрочном планировании как один из возможных рисков. Особенно важным это будет для таких экспорто-ориентированных отраслей как агросектор и металлургия.

Если говорить о тенденциях в украинской экономике, то наша страна вряд ли соответствует глобальной волне экономического роста.

Падение в предыдущие годы было слишком глубоким, и стране понадобится время, чтобы выйти в устойчивый плюс. По этой причине говорить о преодолении кризиса в украинской экономике преждевременно.

Демонстрируемый экономикой рост сегодня существенно меньше показателей, которые имеют такие динамично развивающиеся страны как Китай или Индия. Говорить о выходе из кризиса можно будет только тогда, когда украинская экономика будет расти быстрей этих стран в сравнительных величинах.



Хорошая новость состоит в том, что прогнозируемый рост глобального ВВП в 2018 – 2019 годах для Украины может стать локомотивом, который обеспечит хорошие цены для ключевых позиций украинского экспорта, что крайне необходимо для улучшения платежного баланса и снижения давления на курс гривны.



Однако при сохранении в Украине нынешних проблем даже эта тенденция может не дать устойчивой позитивной динамики.

В частности, Украина в настоящее время остается слишком рискованной страной для большинства мировых инвесторов. Соответственно, они отдают предпочтение иным, более безопасным и выгодным вариантам инвестирования в других странах.



Поэтому если Украина хочет получить свои «плоды» от роста глобальной экономики, в первую очередь, необходимо последовательно продолжать проводить необходимые структурные реформы и менять ее восприятие инвесторами.

Ключевым при этом является проведение реформы судебной системы для эффективной защиты прав инвесторов и кредиторов, а также обеспечение реального прогресса в борьбе с коррупцией. Только после выполнения этих двух приоритетных задач можно будет говорить о возобновлении доверия инвесторов.

Андрей Цымбал, управляющий партнер KPMG в Украине