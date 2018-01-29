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Исландия вышла в мировые лидеры по темпам роста покупок электромобилей

Исландия вышла в мировые лидеры по темпам роста покупок электромобилей

Исландия стала мировым лидером по темпам роста рынка электромобилей и гибридных моделей (PHEV или плагин-гибриды, автомобили с электромотором и двигателем внутреннего сгорания).

В 2017 году там зафиксирован рост продаж на уровне +248%, сообщает e-move.

Высокие темпы роста рынка электромобилей продемонстрировали также Япония (+149%), Португалия (+126%), Германия (+108%).

Мировым лидером по объему продаж электрокаров и гибридов второй год подряд остается Китай – более 600 тыс. ед. (+72%). В Европе в 2017 году реализовано 307 тыс. таких автомобилей (+38%), в США – около 200 тыс. (+27%).

В целом в мире в 2017 году продано более 1,2 млн электромобилей и PHEV, что на 57% больше, чем в 2016 году. Электрокары в этом объеме заняли 66%, плагин-гибриды – 34%.

Очень существенно выросли продажи электрокаров и гибридов в декабре прошлого года. Всего за месяц в мире реализовали более 170 тыс. таких автомобилей, однако их доля на общем рынке автомобилей пока невелика – всего 2%.

Если темпы роста рынка сохранятся, то в 2018 году будет продано уже около 1,9 млн электромобилей и PHEV.

По материалам Центр транспортных стратегий
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