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В ООН дали прогноз о количестве населения в Украине до 2050 года

В ООН дали прогноз о количестве населения в Украине до 2050 года

До 2050 года численность населения Украины сократится с 44,22 млн до 36,42 млн человек.

Об этом свидетельствует прогноз ООН.

«По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Что еще хуже, большинство стран отказываются рассматривать решения, чтобы замедлить демографическую катастрофу», – говорится в отчете.

В топ-10 стран, которым больше всего грозит сокращение населения, вошли Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия. Оценивается, что их население сократится на 15% и более процентов к 2050 году.

Так, ожидается, что население Украины к 2050 году сократится на 18% – до 36 млн 416 тыс. человек, а к 2100 году – до 28 млн 186 тыс.

По материалам Слово и Дело
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