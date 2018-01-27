В ООН дали прогноз о количестве населения в Украине до 2050 года

До 2050 года численность населения Украины сократится с 44,22 млн до 36,42 млн человек.
Об этом свидетельствует прогноз ООН.
«По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Что еще хуже, большинство стран отказываются рассматривать решения, чтобы замедлить демографическую катастрофу», – говорится в отчете.
В топ-10 стран, которым больше всего грозит сокращение населения, вошли Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия. Оценивается, что их население сократится на 15% и более процентов к 2050 году.
Так, ожидается, что население Украины к 2050 году сократится на 18% – до 36 млн 416 тыс. человек, а к 2100 году – до 28 млн 186 тыс.
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