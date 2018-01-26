Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблоки

В ходе украинской торговой миссии в Малайзию достигнуты договоренности относительно экспорта в Малайзию украинских томатов и яблок.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Также местные бизнесмены заинтересовались украинскими органическими продуктами.

«Пять часов переговоров, около 100 импортеров, владелец крупнейшей сети супермаркетов лично с менеджерами основных отделов и неимоверный уровень интереса к сегменту органики из Украины. Украинские томаты и яблоки уже однозначно поедут в Малайзию. Почти каждый участник имеет предварительные договоренности по экспорту! Так я понимаю эффективную торговую миссию!», – написал Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

Он добавил, что это только первый маленький шаг, и для успеха данного канала маркетинга его следует развивать и поддерживать.