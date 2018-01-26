Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 427 0

Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблоки

Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблоки

В ходе украинской торговой миссии в Малайзию достигнуты договоренности относительно экспорта в Малайзию украинских томатов и яблок.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Также местные бизнесмены заинтересовались украинскими органическими продуктами.

«Пять часов переговоров, около 100 импортеров, владелец крупнейшей сети супермаркетов лично с менеджерами основных отделов и неимоверный уровень интереса к сегменту органики из Украины. Украинские томаты и яблоки уже однозначно поедут в Малайзию. Почти каждый участник имеет предварительные договоренности по экспорту! Так я понимаю эффективную торговую миссию!», – написал Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

Он добавил, что это только первый маленький шаг, и для успеха данного канала маркетинга его следует развивать и поддерживать.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018