Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона

Создатели смартфона Hydrogen с революционным голографическим экраном рассказали о первых серийных моделях. Фото показывать не спешат, но названы спецификации модели. В продажу смартфон поступит уже летом по цене от $1195.

Разработала Hydrogen One компания RED, которая производит профессиональные кинокамеры стоимостью в десятки тысяч долларов. Создатели подчеркивают, что это не просто демонстрация новой технологии или пиар-ход. По их мнению, новинка перевернет подход к потреблению 3D-контента. Новыми деталями разработчики поделились на форуме после получения первых серийных смартфонов — с номерами EVT1- 0001 и 0002. На 14 страницах ответов на вопросы потенциальных клиентов нет ни одного фото новинки, но хотя бы приведены спецификации.

Дисплей с диагональю 5,7 дюймов в 2D-режиме обладает разрешением 2560×1440, цвета — яркие и насыщенные. Создатели профессиональных видеокамер в этом должны разбираться. Революционный голографический 4V-режим основатель компании Джим Джаннард описывает гораздо более поэтично: «Экран слегка темнеет, и снаружи появляется изображение „лучше, чем в 3D“… Очки не нужны. Невозможно об этом рассказать, вам просто придется это увидеть. Пока все кто видел, теряют дыхание, ругаются или просто улыбаются. Надо было записать это на камеру, такие эмоции бесценны». Дополнить изображение должна революционная технология звука, но ее тоже «надо слышать самому».

Видео в стандарте 4V смартфон сможет снимать и показывать самостоятельно. RED также запускает платформу HYDROGEN Network, которая позволяет пользователям делиться 4V контентом, созданным с помощью своего Hydrogen One. На ней обладатели смартфона смогут продать или отдать свой 4V контент бесплатно. Вместе с 4V-файлом телефон сразу будет сохранять и обычное 2D-видео для удобства обделенных новыми технологиями.



На задней панели — универсальный разъем для подключения различных модулей. Одним из них будет видеокамера профессионального стандарта.