С апреля в Украине могут снова вырасти цены на электроэнергию

Внедрение так называемого стимулирующего тарифообразования для отдельных облэнерго, по разным оценкам, может увеличить стоимость электроэнергии на 10-40% для конечных потребителей. На чьи плечи ляжет этот рост — населения, бизнеса или бюджетных организаций — пока неизвестно. Впрочем, повышение тарифов для бизнеса все равно в итоге выльется в подорожание их продукции или услуг, в том числе для бюджетников и населения.

Предполагается, что применение новой формулы расчета тарифа начнется с 1 апреля 2018 года, хотя само постановление Нацкомиссии, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) действует с 11 января 2018 года.

Правительство Владимира Гройсмана поспешило откреститься от данной инициативы, ссылаясь на полную автономность регулятора в принятии решений. А также призвало чиновников НКРЭКУ принять «более взвешенное решение», не отрицая саму идею введения стимулирующего регулирования для привлечения инвестиций в развитие и модернизацию электросетей.

Что изменилось

Сейчас тариф для облэнерго утверждает регулятор в лице НКРЭКУ. Размер платы формируется по принципу «затраты плюс», то есть к своим затратам компания прибавляет прибыль и утверждает этот тариф у регулятора. Очевидно, что такая система не стимулирует облэнерго сокращать свои затраты, ведь они все равно будут компенсированы за счет тарифа.

Поэтому в Европе применяется RAB-тариф (Regulatory Asset Base — регулируемая база задействованного капитала), который также называют стимулирующим. В отличие от затратного метода, он утверждается не на один год, а на более долгий срок (8 лет).

Как пояснил UBR.ua директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский, это не сам тариф, а формула его образования. То есть, регулятор устанавливает величину необходимого дохода (ставки доходности) компании на старые и новые активы: подстанции, линии передач и прочее.

В данном случае на оба вида активов доходность для облэнерго установлена на уровне 12,5% годовых.

«Если разделить 100% затрат на 8 лет, мы получим ставку в 12,5% — норму отдачи инвестиций за этот срок. В общей структуре тарифа это не такая значительная часть», — рассказал UBR.ua президент общественного союза Киевская региональная энергетическая ассоциация Александр Трохимец.

По его словам, действующие инвестпрограммы компаний не спасают, потому что денег мало. В то же время новая система регулирования будет мотивировать облэнерго модернизировать сети и сокращать потери в сетях. Во-первых, потому, что чем больше база вложенного капитала, тем больше энергокомпания может получить денег с рынка в итоге. Во-вторых, при неизменном тарифе компания заинтересована в сокращении издержек, чтобы получить дополнительную прибыль.

«Наши энергосети находятся в плачевном состоянии. На их модернизацию и замену понадобятся сотни миллиардов и около 20 лет. При этом пока тарифы для населения и промышленности самые низкие среди стран Европы. Другое дело, что зарплаты у нас очень низкие и надо бороться за их повышение», — поясняет UBR.ua необходимость этого шага директор энергетических программ Центра им. Разумкова Владимир Омельченко.

Другое дело, что для обоснования конкретных ставок нужно видеть соответствующие расчеты, а их не показывает ни регулятор, ни те, кто критикует это решение.

Спорные вопросы

Основной шквал критики решения НКРЭКУ касается того, что ставка доходности в 12,5% будет применяться ко всем активам облэнерго: старым и новым. Это значит, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получить доход как со старых активов, которые у них есть, так и с созданных после введения нового регулирования.

Фактически, с каждого 1 млрд стоимости компания сможет заложить в тариф на распределение электроэнергии 125 млн гривен.

Эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, считает, что процент доходности для этих двух типов активов должен быть разным. Поскольку существующие активы уже оплачены потребителями через тариф, а их поддержка стоит меньше, чем создание новых.

Ранее он заявлял, что ставка доходности на старые активы должна быть значительно меньше 1-3%. Зато на новые активы она может быть на уровне ставки кредитования в 19%. Иначе введение RAB-тарифа с единой ставкой 12,5% на все активы, может вылиться примерно в 30 млрд грн в год дополнительных расходов в пользу олигархов — владельцев облэнерго. А деньги так и будут выводить из компаний, так как их выгоднее разместить в банке под более выгодный процент, чем инвестировать под 12,5%.

Например, по его расчетам, ПАО «Киевэнерго» было приватизировано за 3 млрд грн (в расчете за 100% акций), а после переоценки для RAB-тарифа стоимость активов компании составляет уже 9,5 млрд грн. Соответственно, ДТЭК Донецкоблэнерго обошелся в 575 млн грн, а стоит 8 млрд грн.

«Такие RAB-тарифы увеличат доходы облэнерго в 3 раза (+30 млрд грн). Оплачивать будет вся страна повышенным тарифам», — написал недавно он на своей странице в Facebook.

Напомним, крупнейшие собственники энергопоставляющих компаний — группа VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина, холдинг ДТЭК Рината Ахметова, а также Константин Григоришин.

Кого переводить на стимулирующие тарифы, будут решать в Нацкомиссии, после подачи соответствующих заявок облэнерго. Напомним, в 2016 г. рассматривались 11 облэнерго, которые смогут работать по RAB-тарифам.

В то же время Александр Трохимец считает упреки в одинаковой доходности для разных активов несправедливыми.

«Надо учитывать стоимость сетей, а не то, за сколько они были куплены, когда и кем. Это спекуляция. Ведь надо приводить в порядок и старые сети. Если у облэнерго единственный источник — тариф, то его надо соответственно корректировать, иначе однажды все выйдет из строя. Надо учитывать, сколько компании стоят сейчас и сколько надо на модернизацию», — сказал он.

По его словам, рост тарифов будет более значительным после того, как для генерации отменят регулирование стоимости э/э с 1 июля 2019 года, особенно, если учесть фактическое отсутствие конкуренции на этом рынке.

Константин Симоненко