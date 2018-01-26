Государство будет судиться за гостиницу "Феофания" в Киеве

Прокуратура Киева подала в Хозяйственный суд иск в интересах государства в лице Национальной академии наук Украины к ООО “ГК Феофания” с требованием вернуть в государственную собственность гостинично-ресторанный комплекс “Феофания”.
Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
“Подан иск в интересах государства в лице Национальной академии наук Украины к ООО «ГК Феофания» об истребовании в госсобственность недвижимого имущества – гостиницы «Феофания» и ресторана гостиницы «Феофания», общей площадью 6620,7 кв. м и стоимостью более 182 млн грн, расположенного по ул. Метрологической, 14-Б в г. Киеве”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что частное предприятие, не будучи собственником спорного имущества, 1 апреля 2013 года зарегистрировало такое имущество за собой на праве собственности на основании судебного решения от 3 марта 2004 года. Однако, как выяснилось, это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом.
“Таким образом, в результате указанных незаконных действий частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания”, – отмечают в прокуратуре.
Напомним, ранее в парке “Феофания” приватизировали строения на основании фиктивного решения суда. В марте 2015 года Окружной административный суд Киева признал незаконной передачу в частную собственность помещений ГП “Лечебно-профилактический комплекс “Феофания”, которая была также осуществлена на основании несуществующего решения суда. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому законуВчера, 10:45 - 1839 9
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблокиВчера, 14:45 - 426 6
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
Межбанк: доллар обвалилсяВчера, 11:35 - 15933 3
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
Сорос в Давосе высказался о криптовалютахВчера, 11:00 - 2164
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Вчера, 15:10 - 239
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon HeavyПозавчера, 11:35 - 818
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1240 1
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2510 2
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 3250 7
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Получаем дивидендыФондовий ринок
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...Обговорення статей