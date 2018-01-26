УЗ может сделать платным Wi-Fi в поездах "Интерсити+" и на вокзалах

Wi-Fi в поездах “Интерсити+” и на вокзалах может стать платным, сообщил в интервью телеканалу “112 Украина” и. о. главы правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов.
“Wi-Fi на сегодня обеспечены поезда категории “Интерсити+”. Мы продолжаем работу, связанную с улучшением качества сигнала и с качеством пропускной способности трафика. Здесь есть один принципиальный момент, на который мы все не решимся. Вы знаете, что на сегодня это бесплатная услуга. В то же время в большинстве стран Европы, где в поездах предоставляется услуга Wi-Fi, она платная”, – сказал он.
По словам Кравцова, УЗ рассматривает несколько путей решения этой проблемы. “Первый – это оставить услугу бесплатной и улучшать ее качество в нынешнем состоянии, второй – сделать ее платной для пассажиров”, – отметил он.
Отвечая на вопрос, нужен ли будет пассажирам ключ к Wi-Fi, руководитель ПАО отметил, что возможны разные подходы – ключ, пароль, QR-коды. Возможен также заход банковской карточкой или использование рекламы. “Такой рекламный подход позволяет окупить затраты на расширение сети. Примеры этого уже есть – в аэропортах. И мы планируем реализацию такой концепции на железнодорожных вокзалах. Получая получасовой, часовой или десятиминутный доступ к сети, пассажир получает рекламный контент, который оплачивает рекламодатель”, – объяснил Кравцов.
На вопрос, какой из вариантов будет выбран и когда он будет утвержден, руководитель “Укрзализныци” отметил, что это зависит от переговоров с подрядчиками и от экономических условий, поскольку компания хочет реализовать этот проект без дополнительных затрат для себя.
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