Банки сорвали новогодний куш

Праздники – золотое время для заработка на заемщиках, и последние новогодне-рождественские выходные не стали исключением. Украинцы одолжили у банков в полтора-два раза больше, чем год назад. И рост спроса не остановить: почти каждый второй банк ожидает всплеск потребительского кредитования.

Новогодний бум

Банки «подбили кассу» кредитования в период зимних праздников. В этот новогодний сезон они выдали в полтора-два раза больше кредитов, чем за аналогичный период годом ранее. При этом прирост зафиксирован не только по объему выданных займов, что можно объяснить инфляцией – ростом стоимости подарков, но и по количеству новых кредитов.

Зимние праздники длятся месяц – со Святого Николая 19 декабря до Крещения 19 января, но банки в своем маркетинге делают акцент на кредитовании новогодних подарков.

В ПриватБанке сообщили, что с 25 декабря 2017-го по 9 января 2018-го выдано чуть менее 90 тыс. кредитов на общую сумму 500,57 млн грн. «За аналогичный период прошлого года было оформлено кредитов на 220,06 млн грн. Таким образом, объем продаж увеличился более чем в два раза. В среднем в праздники выдавалось 31,28 млн грн в день, а пиковым стало 30 декабря. В этот день было оформлено почти 9 тыс. кредитов общей суммой 54,43 млн грн», – подсчитали в банке.

Альфа-Банк выдал более чем 65 тыс. кредитов на сумму около 700 млн. грн. «При этом продажи кредитов на товары и услуги выросли по объему более чем в 2,5 раза, по количеству – более чем в 3 раза», – подсчитали в банке. Объем кэш-кредитов вырос в 1,5 раза, а их количество – в 2,5 раза. Настолько же выросло и количество новых кредитных карт.

В ПУМБ считают «предновогодний ажиотаж» с 16 декабря. По 6 января банк выдал более 60 тыс. целевых потребительских кредитов на сумму свыше 650 млн грн. Это без учета нецелевых (денежных) кредитов и кредитных карт. «Если взять за основу средние показатели по году, то за период новогодних праздников среднедневные продажи кредитов в 1,7-2 раза были больше, чем среднедневные за весь год. Средний чек одного кредита в период новогодних праздников вырос на 20% по отношению к среднегодовому», – говорит начальник управления по продаже потребительских кредитов ПУМБ Александр Реутов. В ОТП Банке зафиксировали рост на 31% по количеству оформленных кредитов и 51% по сумме.

Банкиры отмечают: активнее украинцы стали оформлять кредиты онлайн во время интернет-шопинга. «На долю онлайн-продаж (интернет-магазины и дистанционные каналы) пришлось почти 39 тыс. договоров на сумму 175,37 млн грн, что составляет 35% всех кредитных покупок», – подсчитали в ПриватБанке.

От праздника до праздника

Сезонность – обычное явление для украинского кредитного рынка, поскольку именно в предпраздничные дни украинцы хотят тратить больше. «Первый всплеск продаж был еще 24-26 ноября, когда наши партнеры проводили акции, приуроченные к «черной пятнице». Только за эти три дня мы выдали более 13 тыс. целевых кредитов на сумму более 140 млн грн», – вспоминает Александр Реутов.

В ПриватБанке тогда зафиксировали двукратный рост показателей сервисов онлайн-кредитования «Мгновенная рассрочка» и «Оплата частями».»За одни «черные» сутки объем продаж товаров в кредит вырос вдвое по сравнению со среднесуточным показателем и достиг 53 млн грн. Рекордный рост – в 3,5 раза – обеспечила онлайн-рассрочка в интернет-магазинах. За 24 ноября клиенты ПриватБанка купили в онлайн-кредит товаров на 15 млн грн, причем большая часть покупок в Интернете в рассрочку совершена ночью», – сообщили в банке.

Торговая активность подтверждалась высокими оборотами по картам: 24 ноября через POS-терминалы покупатели совершили вдвое больше покупок, чем в обычные дни, – на 630 млн грн. Самыми «затратными» оказались распродажи в сети электроники и бытовой техники (средний чек – 3100 грн), в порядке убывания: обувь (2100 грн), спортивные товары (1500 грн), одежда (1250 грн).

Кроме предновогоднего периода есть также всплески продаж ко Дню влюбленных 14 февраля, 8 Марта (советский аналог) и, например, «back to school» в конце лета.

Всплеск кредитной активности украинцев перед праздниками является следствием целенаправленных маркетинговых кампаний торговых сетей и банков. «Новогодние праздники – это сезон высокого потребительского спроса. Это время максимальных продаж, как у банков, так и торговых сетей, которые предлагают скидки на товары, устраивая различные распродажи. Клиенты традиционно используют эту возможность, чтобы исполнить новогодние желания родных», – отмечают в Альфа-Банке.

Впрочем, потребкредитование предлагается банками не только в период праздников. Сейчас это фактически единственный сегмент, где есть стабильный рост и высокая маржинальность. Просто праздники – это период пиковых продаж, когда клиенты легче всего соглашаются взять не всегда необходимый им кредит.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова отмечает, что после изменения требований Нацбанка к банкам по рискам и финансовому мониторингу качество выданных потребкредитов существенно улучшилось. «Банки стали чаще отказывать, при этом качество обслуживания кредитов выросло. Это не очень большой процент. У каждого банка он свой, но в среднем это до 10%», – подсчитывает Елена Коробкова.

Прибыльное дело

Согласно отчету НБУ «Опрос условий кредитования», банки ожидают рост кредитования населения в последующие 12 месяцев. «В IV квартале спрос населения на кредиты значительно вырос. Главными драйверами спроса на ипотечные и потребительские кредиты стали снижение процентных ставок и улучшение потребительских настроений», – говорится в отчете.

В этот период несколько крупных банков смягчили стандарты кредитования физлиц. «Причинами этого они назвали усиление конкуренции между банками, ожидание экономического роста вместе с повышением платежеспособности населения, а также снижение стоимости фондирования. В I квартале 2018-го банки ожидают дальнейшего смягчения», – утверждает регулятор.

В I квартале 33% опрошенных банков ожидают рост спроса на ипотечные кредиты, а 46% – на потребительские. НБУ уже предупредил, что будет следить за ростом рисков в этом сегменте.

Виктория Руденко