Chrome позволит отключить автозапуск видео со звуком

В ближайшие недели Google выпустит новую версию браузера Chrome, позволяющую насовсем отключить звук на сайте, где видео воспроизводится автоматически.

Сейчас в браузере есть функция, которая отключает звук только на вкладке; она перестает работать, как только вы закрываете вкладку.

Новый инструмент Chrome позволит отключить звук на всем сайте. Функция продолжит действовать, даже если вы откроете другую страницу этого же сайта или зайдете на него повторно.

Чтобы воспользоваться инструментом, нужно будет зайти в меню «Окно» или нажать правой кнопкой мыши на вкладку и во всплывающем окне выбрать строчку «Отключить звук на сайте» (сейчас таким же образом можно отключить звук на вкладке)