Экономика Украины растет слишком медленно – Порошенко

Экономический рост Украины в 2018 году может превысить 3,5%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Сегодня.

“Я уверен, что в 2018 году экономический рост должен быть более 3,5% и должен увеличиваться”, – сказал Порошенко.

По словам президента, рост экономики на 2,5%, зафиксированный по итогам первого полугодия 2017 года, является недостаточным.

“Нам необходимо ускорить рост”, – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,4% с 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 8,9% с 7,3%. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2% при инфляции 10%, Всемирный банк – рост ВВП на 3,5% при инфляции 10%.

Словацкий политик и реформатор Иван Миклош подсчитал, что Украине для активного развития необходим рост ВВП на 6-7%, чего реально достичь. О тех же цифрах ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман.