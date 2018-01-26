Экономика Украины растет слишком медленно – Порошенко

Экономический рост Украины в 2018 году может превысить 3,5%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе,
“Я уверен, что в 2018 году экономический рост должен быть более 3,5% и должен увеличиваться”, – сказал Порошенко.
По словам президента, рост экономики на 2,5%, зафиксированный по итогам первого полугодия 2017 года, является недостаточным.
“Нам необходимо ускорить рост”, – подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,4% с 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 8,9% с 7,3%. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2% при инфляции 10%, Всемирный банк – рост ВВП на 3,5% при инфляции 10%.
Словацкий политик и реформатор Иван Миклош подсчитал, что Украине для активного развития необходим рост ВВП на 6-7%, чего реально достичь. О тех же цифрах ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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