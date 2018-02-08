Ольга Додух: Если вы собираетесь приватизировать жилье. Порядок и документы

Процедура приватизации жилой недвижимости в Украине уже неизменна почти 8 лет. Однако многие украинцы до сих пор не реализовали свое право перевода жилья в частную собственность.
Существует определенная специфика приватизации ведомственного и специального жилищного фонда, которую следует учитывать определенным категориям граждан.
Приватизировать жилье можно на человека или на семью. При этом важно учитывать, что каждый гражданин имеет возможность реализовать свое право только один раз.
Если право уже использовано полностью, то гражданину или члену его семьи может быть отказано. Но если лицо принимало участие частично, оно имеет право в пределах неиспользованной нормы принять участие в бесплатной приватизации.
Норма площади для бесплатной приватизации на одного украинца определена из расчета санитарной нормы 21 кв. м. общей площади на нанимателя и каждого члена его семьи и дополнительно 10 кв. м. на семью.
Замечу, что на новорожденных в семье ответственного квартиросъемщика также распространяется норма приватизации. Разница выкупается по определенной соответствующим органом стоимости одного квадратного метра. И в этом случае законодательство даже предоставляет возможность рассрочки до 10 лет, при условии внесения 10% стоимости доплаты за лишние метры.
Есть исключения, когда независимо от площади жилье передается безвозмездно в любом случае. Например, квартиры, где проживают военнослужащие или многодетные семьи. Полный перечень таких случаев можно посмотреть в ст. 6 ЗУ «О приватизации государственного жилищного фонда».
Порядок приватизации
Обязательным условием является наличие ордера на квартиру и подача определенного пакета документов. В случае утери ордера следует получить его дубликат.
Первый этап – сбор и подача документов. Для приватизации необходимо иметь следующий перечень документов:
После получения всех этих документов в отделе приватизации, функции которого сейчас выполняют Центры предоставления административных услуг по месту нахождения жилья, заполняется форма на приватизацию и подаются документы. Заявление рассматривается в течение одного месяца.
Вторым этапом является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Регистрация осуществляется также ЦПАУ по определенным тарифам.
Отказ в приватизации жилья
Может быть отказано в приватизации тем, кто:
Если же отказ в приватизации обусловлен другими причинами, такое решение может быть обжаловано в суде.
Напомню, приватизация является правом граждан, и его реализация зависит исключительно от волеизъявления самих лиц. Но не вся процедура является бесплатной. Ведь определенные услуги, например, услуги ЦПАУ или изготовление технического паспорта оплачиваются по определенным тарифам. Хотя сама жилая площадь в пределах установленных норм передается на безвозмездной основе.
Поэтому не стоит ждать изменений в законодательстве и воспользоваться этим правом как можно скорее.
Ольга Додух, адвокат
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