Артем Ковбель: Литва завоевывает блокчейн. Чему может поучиться Украина?

Литва и Украина – две очень разные страны. Но в то же время у них много общего. Обе большую часть своей истории провели под властью других государств.
В ХХ веке обе оказались под пятой Советского Союза. В 90-х гг. они обрели независимость, а вместе с ней – экономический кризис, политическую и социальную нестабильность.
И все же за последние годы Литва приблизилась к званию IТ-центра Европы и намерена стать лидером в области блокчейн-технологий, в то время как Украина все еще далека от подобных свершений.
Ничего личного, только бизнес
Литовское правительство сумело правильно расставить приоритеты. Вильнюс еще в 90-х годах сделал ставку на бизнес и повышение конкурентоспособности страны на мировой арене.
Для этого было проведены масштабные реформы. В частности – упрощен процесс регистрации компании, организованы свободные экономические зоны, в которых действует облегченная система налогообложения. В них, например, не взимается корпоративный налог первые 6 лет после открытия компании.
Кроме того, отсутствуют налоги на дивиденды и недвижимость. Для предприятий с годовым оборотом свыше 10 млн евро разработаны спецпрограммы по поддержке открытия бизнеса. Отдельно действуют программы для предприятий со штаб-квартирами в странах Евросоюза.
Такая лояльность привела к тому, что в страну уже с начала ХХI века потоком хлынули инвесторы. Сейчас там сосредоточены производственные мощности многих компаний мира – от шведской IKEA до российской «Лукойл». Здесь также действуют офисы крупнейших финансовых компаний, таких как Western Union и Barсlays.
Но Литва на этом не останавливается. С 2010 года она взялась за развитие IТ-сектора, заявив о намерении стать инновационным лидером Европы, а в перспективе – и всего мира. С 2013 года, по данным местной Invest Lithuania, в стране отмечается приток инвестиций в IТ-сегмент, открылись офисы крупнейших технологических компаний: Google, Uber, NASDAQ и т.д. Причем некоторые фирмы, например, NASDAQ, сделали литовские филиалы своими главными представительствами в Северной Европе.
Чтобы укрепить свой статус инновационной страны, Вильнюс особенное внимание уделяет развитию нашумевших технологических решений. В частности, Литва стала одной из первых стран, внедривших 4G. В 2016-м она даже заняла третье место в мировом рейтинге государств по территориальному покрытию высокоскоростного Интернета.
В том же году Вильнюс инициировал крупнейшую в Балтике конференцию по блокчейну. Тогда же вице-премьер Министерства экономики Литвы Марюс Скарупскас заявил о намерении правительства инвестировать в блокчейн и вывести страну в мировые лидеры в данном направлении.
И слова с делом тут не расходятся. Местный Центробанк уже объявил о запуске в 2019 году песочницы для тестирования различных блокчейн-продуктов. Это решение – отличный шанс привлечь зарубежные инвестиции и при этом инициировать в стране запуск целого спектра IТ-решений.
27 января этого года в Вильнюсе начал работу Blockchain Centre (Блокчейн центр) – первая в Европе госструктура, призванная поддерживать развитие блокчейн-технологий и искать способы их внедрения в различные сферы жизни. Центр, в том числе, будет выполнять функции бизнес-инкубатора, концентрируя вокруг себя различные блокчейн-стартапы.
Наконец, в ноябре прошлого года Литва, Латвия и Эстония подписали меморандум о поддержке блокчейн-технологий. Стороны намерены устранить какие-либо инвестиционные преграды в данной сфере и способствовать продвижению технологии на своих рынках.
Таким образом, Литва – одна из первых в мире, если не первая, оказала масштабную поддержку блокчейн-технологиям. Другие страны Европы все еще сохраняют настороженность по отношению к ним. В мире реализуются отдельные проекты с блокчейном (например, Шотландия разрабатывает на его основе фондовую биржу), но не все они проходят при поддержке государства. Зачастую это инициативы крупных IТ-компаний и банков.
Литва же опередила всех, решив сразу играть по-крупному. И в этом есть смысл. Как говорится, кто раньше встал – того и тапки. Рынок блокчейна еще только развивается, на нем мало игроков, и именно сейчас имеется отличная возможность завоевать свою нишу.
Тем временем в Украине
У нас сложилась довольно-таки противоречивая ситуация. С одной стороны, Украина сумела реализовать несколько блокчейн-проектов, аналогов которых в мире очень мало.
Так, в прошлом году Министерство аграрной политики в сотрудничестве с компанией Trancperency International запустило земельный кадастр на базе технологии блокчейн. Тогда же Украина при сотрудничестве с Bitfury Group начала и перевод правительственных реестров на платформу блокчейн.
Таким образом, наше правительство следует примеру Литвы и пытается усадить страну на «стул» инноваций прежде, чем место займут другие. Это похвально и правильно. Но, к сожалению, выбранные украинскими политиками методы не слишком эффективные.
Разумеется, земельный кадастр на основе блокчейна, гарантирующий полную прозрачность системы, – это большой плюс, но исключительно для аграрного рынка страны. В инновационного лидера подобное решение Украину не превратит.
Для этого в стране нужно концентрировать идеи, IТ-решения и людей, способных их реализовать.
Иными словами, нужна инфраструктура. Нужны условия, стимулирующие IТ-специалистов оставаться работать в Украине, а бизнес – инвестировать в нее. Пока этого у нас нет.
Наоборот, в Украине бизнес обложен огромным количеством налогов (НДС, ЕСВ, налог на прибыль, на дивиденды и т.д.). Рейдерство, к сожалению, тоже никто не отменял, как и несовершенство судебной системы.
Наконец, в нашей стране нет и эффективных программ государственной поддержки бизнеса, в первую очередь в IТ-сфере. Все это мешает и будет мешать Украине вливаться в мировое IТ-сообщество и отпугивать от нее инвесторов.
Проще говоря, наша страна нуждается в глобальных реформах. Таких, какие проводились и проводятся в Литве. В этом отношении нам есть много чему поучиться у нашего северного соседа.
Артем Ковбель, партнер Kreston GCG
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