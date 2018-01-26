Робот с лидаром укажет на промахи строителей (видео)

Стартап Doxel предлагает способ исправлять ошибки «на лету» в одной из самых консервативных отраслей — строительстве. Думаете, опытный прораб и так постоянно сверяется с чертежом? Первый же опыт показал, что бдительные роботы ускоряют ход строительных работ на 38%! Компания, создавшая их, получила $4,5 млн на развитие.

Подход Doxel к решению проблем долгостроя достаточно прямолинеен, отмечает IEEE Spectrum. Роботы с лидарами и камерами высокого разрешения способны обследовать стройки более тщательно, чем люди. И могут делать это хоть каждый день. А расхождения с чертежами укажут на промахи, о которых система быстро сообщит прорабу.

Однако исправление огрехов — не единственное, что предлагает стартап. У каждого проекта, помимо технической документации, есть сметы, а у каждого подрядчика — сроки исполнения. ИИ поможет синхронизировать работы. Сейчас 80% подрядчиков крупных строительных проектов превышают бюджеты и в среднем отстают от расписания на 20 месяцев. Но если вместо десятка человек с блокнотами и ручками достаточно послать одного робота, который отметит, что и как было сделано за день — картина преобразится. Робот Doxel, который умеет забираться по лестницам и наклонным балкам, ездит по заранее намеченному маршруту — обычно в обеденный перерыв — и снимает все происходящее на стройплощадке на камеру. Данные загружаются в «облако» для анализа, а после этого ИИ подскажет, что надо срочно исправить, а где можно двигаться дальше.