У Порошенко в центре Киева появится свой Roshen Plaza

Крупнейшая кондитерская фабрика Киева – Рошен, ранее носившая имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza.

Об этом в интервью рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

“Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название – Рошен Плаза”, – сказал он.

По его словам, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там хотят открыть бесплатный каток.

“Через год в этом здании откроется магазин с постоянно действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как делают шоколад”, – говорит он.

“Кроме этого, мы хотим создать там что-то вроде технического музея или fab lab – небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие-то детали на станках”, – отметил Москалевский.

Однако, по его словам, пока корпорация еще находится в поиске концепции.

Глава Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством бессмысленно, поскольку туда сложно приехать и сложно уехать.

Как известно, президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.