У Порошенко в центре Киева появится свой Roshen Plaza

Крупнейшая кондитерская фабрика Киева – Рошен, ранее носившая имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza.
Об этом в интервью рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.
“Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название – Рошен Плаза”, – сказал он.
По его словам, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там хотят открыть бесплатный каток.
“Через год в этом здании откроется магазин с постоянно действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как делают шоколад”, – говорит он.
“Кроме этого, мы хотим создать там что-то вроде технического музея или fab lab – небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие-то детали на станках”, – отметил Москалевский.
Однако, по его словам, пока корпорация еще находится в поиске концепции.
Глава Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством бессмысленно, поскольку туда сложно приехать и сложно уехать.
Как известно, президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen. После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.
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