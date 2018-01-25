Главе Госаудита избрали меру пресечения

Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 января, избрал меру пресечения для главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Ее освободили под личное обязательство сроком на два месяца.

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Кравца, решение суда обжаловать нельзя.

«Мы с ним согласны (решением суда). Есть некоторые технические моменты, которые мы услышали, о его действии до 25 марта», — отметил он.

Кравец добавил, что следствие по делу Гавриловой будет продолжаться.

«Следствие будет продолжаться. Мы благодарны суду, что предоставил нам возможность должным образом контролировать поведение подозреваемой. Я думаю, что мы постараемся в максимально сжатые сроки завершить расследование и передать уже в суд для рассмотрения дела по существу… Разве что подозреваемая сможет нас убедить, что она получила 10 млн абсолютно законно, тогда мы готовы пересмотреть процессуальное решение», — отметил он.

Гаврилова также отметила, что удовлетворена решением суда.