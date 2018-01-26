Тереза Мэй назвала Telegram «средой для преступников и террористов»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает инвесторов принять меры для борьбы с экстремизмом в мессенджерах и соцсетях. По словам Мэй, многие платформы становятся площадкой для общения террористов, педофилов и других опасных преступников. В качестве примера британский лидер привела мессенджер Telegram.
Правительство Великобритании опубликовало предварительный текст выступления премьер-министра Терезы Мэй на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Главной темой речи британского политика станет проблема экстремистского контента в социальных сетях.
По словам Мэй, вступить в борьбу должны инвесторы ИТ-компаний, на чьих ресурсах распространяется запрещенный контент. Это касается как крупных корпораций, так и мелких компаний, таких как мессенджер Telegram.
«Мелкие платформы быстро становятся средой для преступников и террористов. Мы это видели на примере Telegram. Эти площадки нужно призвать к сотрудничеству. Потому что ни одна компания не захочет, чтобы ее сайт или приложение стали любимым ресурсом террористов и педофилов», — сказано в речи Терезы Мэй.
Недавно акционеры Facebook и Twitter раскритиковали руководство обеих соцсетей за то, что они так и не приняли более жесткие меры по борьбе с нежелательным контентом. Мэй считает, что инвесторам следует надавить на компании еще сильнее: «Компании не должны стоять в стороне, пока на их платформах процветают торговля людьми и жестокое обращение с детьми».
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