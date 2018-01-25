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Волкер: Мир на Донбассе возможен

Волкер: Мир на Донбассе возможен

Представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что достижение мира на Донбассе реально, и надеется, что российская сторона приложит к этому все усилия.

Прошлый 2017 год запомнился эскалацией конфликта на Донбассе, было зафиксировано большое количество нарушений Минских соглашений. Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, опубликованном в среду, 24 января.

По словам представителя Госдепа, в январе этого года было заметно меньше нарушений режимов прекращения огня на Донбассе. Волкер не исключает, что это может быть связано с погодными условиями.

“Но, я думаю, это показывает, что мир возможен, что может быть перемирие. Надеюсь, российская сторона будет придерживаться этого и в будущем, что будут приложены усилия для достижения настоящего мира”, – добавил американский чиновник.

По материалам Корреспондент.net
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