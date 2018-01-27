УЗ сэкономит 1,3 млрд грн в 2018 году благодаря сильному снижению налога за пользование землей

Верховная Рада установила для “Укрзализныци” на текущий год единую ставку налога за пользование земельными участками на уровне 0,25%.

Это позволит компании сэкономить 1,3 млрд гривен, сообщает медиацентр УЗ “Магистраль”.

Кроме того, благодаря отмене акциза на дизтопливо для локомотивов и вездеходной техники УЗ сможет сэкономить в этом году еще 1,1 млрд гривен.

“По земельной ренте обществу фактически вернули льготную налоговую ставку на пользование земучастками. Она была утрачена после того, как в 2015 году налог на землю стал одним из основных источников наполнения городских и поселковых бюджетов, а местные депутаты получили право определять его размер. Поэтому ставки для УЗ фактически выросли в 250 раз – до 3% от нормативной денежной оценки на земучастки в пределах населенных пунктов и до 5% – за пределами населенных пунктов в случае отсутствия нормативной денежной оценки”, – сообщает медиацентр.

По словам директора УЗ по экономике и финансам Андрея Рязанцева, муниципальные власти непредсказуемо меняли размер земельной ренты, поэтому ежемесячно росли отчисления компании на уплату налога в местные бюджеты. В среднем по Украине ставка земельного налога для УЗ колебалась в пределах 1,25-1,3% от оценочной стоимости участка.

В пользовании УЗ находится более 230 тыс. га земли, 80% – под объектами железнодорожной инфраструктуры. В 2015 году УЗ уплатила 350 млн гривен налогов за пользование земучастками, а в 2017-м – уже 1,6 млрд гривен. По словам Рязанцева, если бы депутаты не поддержали предложение УЗ по возвращению льготного налогообложения, то в текущем году УЗ пришлось бы уплатить около 3 млрд гривен за пользование землей, а так она заплатит около 300 млн гривен.

Рязанцев также отметил, что отмена акциза на дизтопливо для локомотивов и вездеходов является справедливой для УЗ, так как ее рельсовая техника не ездит по дорогам и таким образом УЗ не должна делать отчисления в Дорожный фонд, из которого финансируется ремонт дорог.