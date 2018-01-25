Создатель "Мивины" стал самым богатым человеком Вьетнама - СМИ

Фам Нят Выонг, который создал в Украине лапшу быстрого приготовления “Мивина”, стал самым богатым человеком Вьетнама.
Об этом пишет ЭП со ссылкой на журнал “Новое Время”.
Почти 30 лет назад молодой вьетнамец приехал учиться в Московский геологоразведочный институт. Тогда экономика Вьетнама, находившаяся под сильным влиянием Советского Союза, была в упадке.
Семья Выонга едва сводила концы с концами, но успехи юного вьетнамца в математике позволили ему выиграть стипендию на обучение в Москве.
После окончания учебы в 1993 году Выонг женился и перебрался в Харьков. К тому времени Советский Союз развалился.
“Украинцы были очень бедными и очень голодными”, – вспоминал Выонг о тех годах в одном из редких интервью.
Чтобы открыть свой первый бизнес – небольшой бюджетный ресторан вьетнамской кухни – семейство заняло у родственников и друзей около 10 тысяч долларов.
Уже в 1995 году Выонг взял кредит и учредил “Техноком” – предприятие по производству лапши быстрого приготовления по вьетнамской технологии, назвав продукт Мивиной.
Она быстро завоевала украинский рынок, сделав Выонга долларовым миллионером.
В 2010 году Nestle выкупила у вьетнамца “Техноком” за 150 млн долларов.
На вырученные деньги Выонг сумел построить во Вьетнаме целый конгломерат компаний Vingroup. Уже в 2012 году он стал первым миллиардером Вьетнама и самым богатым человеком страны.
В конце 2017 года он ворвался в топ-500 самых богатых людей мира, заняв 489-е место в списке Forbes, ведь стоимость состояния 49-летнего бизнесмена всего за полгода выросла вдвое – до 4,2 млрд долларов.
Несмотря на то что Vingroup стала лидером в сфере отдыха и развлечений – ее доля составляет более 40% рынка – на родине Выонг ассоциируется прежде всего с недвижимостью.
Из-за этого его часто называют вьетнамским Дональдом Трампом.
Создатель Мивины довольно много инвестирует в неимущественные сферы – культуру, образование, медицину.
Напомним, швейцарская “Нестле” начала деятельность в Украине в 1994 году и в 2010 году стала владельцем ООО “Техноком” – производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».
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