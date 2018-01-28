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Volvo начнет продажу электрогрузовиков в 2019 году

Volvo начнет продажу электрогрузовиков в 2019 году

Шведская компания пополнила список автопроизводителей, планирующих выпуск полностью электрического грузовика. В компании рассказали, что ее электрогрузовик будет готов уже в этом году, а в продажу поступит в следующем, передает Electrek.

Президент Volvo Trucks Клэс Нильсон рассказал, что производство электромобилей включено в долгосрочные планы компании. Нильсон говорит, что Volvo верит в полную электрификацию городского трафика, и электрогрузовик — только начало ее планов.

Volvo начнет с электрических грузовиков средней грузоподъемности. Глава грузового подразделения компании Джонас Одермальм говорит, что у Volvo уже есть все технические наработки и ноу-хау, чтобы приступить к выпуску. В электрогрузовиках будет использоваться опыт, накопленный при создании электрических автобусов и гибридных грузовиков.

В Volvo сказали, что несколько избранных заказчиков получат грузовики уже в этом году. Массовые продажи начнутся в 2019 году. Сейчас компания сотрудничает с производителями электрозаправок, городскими властями, поставщиками батарей, чтобы подготовить выход электрогрузовика на рынок. Нильсон говорит, что сами по себе грузовики – одна из составляющих успеха. Целиком же ценность идеи состоит во взаимодействии и совместной работе самых разных сторон: чиновников, предпринимателей, поставщиков.

По материалам hightech.fm
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