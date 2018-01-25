19-летний биткойн-миллионер намерен запустить новую криптовалюту

19-летний биткойн-миллионер Эрик Финман собирает других «криптовалютных китов», чтобы создать новую криптовалюту. По его мнению, биткойн окончательно отошел от идеи независимой цифровой валюты и превратился в дорогостоящий актив, пишет Business Insider.
Эрик впервые купил биткойны в 13 лет на $12. В 15 лет он бросил школу, чтобы стать предпринимателем. В прошлом году он выиграл пари с родителями, что если его состояние достигнет $1 млн, то он не пойдет в колледж. После роста курса биткойна в прошлом году у него уже $4 млн. Эрик диверсифицировал свои инвестиции между разными криптовалютами и даже завел консервативный пенсионный счет. Его ближайшая цель — создать новую криптовалюту, которая будет избавлена от проблем биткойна.
Для этого он ездит по миру и встречается с другими биткойн-миллионерами, которых агитирует создать консорциум для новой валюты. По его мнению, нынешние «классические» криптовалюты скоро уступят место новым, так как старые дискредитировали себя.
Идея состоит в том, чтобы создать валюту, которая будет защищена от колебаний курса, где комиссия будет не такая зверская, как в биткойн-сети, транзакции будут проходить быстрее, а майнинг будет заменен на более экологически чистый способ эмиссии.
Однако Эрик не раскрывает подробности того, как именно он собирается решить эти проблемы, о которых в криптовалютном сообществе всем известно. Считается, что они связаны с ограничениями самой блокчейн-технологии.
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