По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (66,674 млн и 87,861 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (83 и 39). Максимальный курс продажи доллара 28,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,73-28,74 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 121 активных заявок по доллару на сумму более 154,535 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,0000 – 200
26,7000 – 300
28,6500 – 5 000
28,6600 – 1 000
28,6700 – 10 000
28,6800 – 3 300
28,6800 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.7249
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.6405
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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