По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (66,674 млн и 87,861 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (83 и 39). Максимальный курс продажи доллара 28,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,73-28,74 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 121 активных заявок по доллару на сумму более 154,535 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,7200 – 2 50028,7200 – 50 00028,7000 – 80028,7000 – 3 00028,7000 – 20 00028,7000 – 1 40028,6800 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,0000 – 200

26,7000 – 300

28,6500 – 5 000

28,6600 – 1 000

28,6700 – 10 000

28,6800 – 3 300

28,6800 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.7249

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.6405

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.