Как крупные города отказываются от автомобилей, и когда исчезнет личный транспорт

Власти таких европейских столиц, как Брюссель, Париж и Мадрид устраивают дни без машин и перекрывают от движения автомобилей целые районы. Во многих городах активно строят велосипедные дорожки и сужают проезжую часть.

Но пока что сложно говорить о том, когда городские жители смогут отказаться от использования личных автомобилей. В текущих условиях добиться этого непросто, однако многие города делают все, чтобы подобный переход был максимально безболезненным.

Опыт ОАЭ

В 2006 году возле столицы ОАЭ Абу-Даби началось строительство экологически чистого города Масдар. Ожидалось, что в городе будут жить 50 тыс.человек, а еще 40 тыс. – каждый день приезжать на работу. Государственная инвестиционная компания заявила, что инвестирует в проект 22 млрд долларов, чтобы создать город без вредных выбросов в окружающую среду.

Одной из ключевых особенностей Масдара является запрет на машины. Планируется, что все пассажирские и грузовые перевозки будет осуществлять система CyberCab, которую также называют PRT (Personal Rapid Transit). Эти небольшие кабинки – своеобразный гибрид такси и трамвая. Они могут вместить от трех до шести пассажиров и ездят по обозначенному маршруту без водителя.

Проектировщики планировали создать сеть из 100 станций CyberCab, но после завершения строительства двух из них проект был заморожен. Выяснилось, что для строительства необходимой инфраструктуры нужно слишком много средств. Особенно дорогими оказались барьеры, необходимые для защиты пешеходов от беспилотных кабинок.

С доставкой грузов также возникли проблемы: выяснилось, что их сложно транспортировать от станции CyberCab до конечного потребителя. В результате разработчики решили, что основным транспортом в Масдаре будут электромобили и автобусы. Они соответствуют идее города без вредных выбросов и обладают должной гибкостью.

«5 лет назад мы на самом деле не понимали, что электромобили будут развиваться так быстро», – отметил в интервью изданию The Guardian главный проектировщик Масдара Крис Ван.

Финансовый кризис повлиял на сроки реализации проекта, и теперь ожидается, что экологически чистый город достроят в 2030 году.

Город-государство от Саудовской Аравии

Саудовская Аравия на берегу Красного моря намерена реализовать еще более крупный проект – построить экологически чистый город Неом стоимостью 500 млрд долларов. Частично он будет напоминать Масдар, здесь здания тоже будут получать энергию исключительно из «зеленых» источников. Впрочем, полный отказ от автомобилей не предусмотрен.

Саудовская Аравия хочет завершить проект к 2030 году и призывает другие страны инвестировать в этот город будущего. Неом построят прямо посреди пустыни, при этом город будет высокотехнологическим. Число роботов здесь будет выше, чем количество людей, и они возьмут на себя всю тяжелую работу. Ожидается, что местные жители будут заниматься только научной деятельностью.

Этот город должен показать, что Саудовская Аравия способна избавиться от нефтяной зависимости и начать зарабатывать на высоких технологиях. Именно об этом мечтает наследный принц Мухаммед бин Салман. Город займет огромную площадь в 26 тыс. км². Он не будет ограничиваться только пределами Саудовской Аравии – через залив в Красном море проложат мост на территорию Египта.

Интересно, что жители Саудовской Аравии очень неоднозначно отнеслись к презентационному ролику проекта, в котором показали женщин в обтягивающей одежде в общественных местах, работающих так же, как и мужчины. В стране, которая славится своими строгими законами, у женщин нет такого права, но Неом будет фактически отдельным государством со своими законами и свободной экономической зоной.

Борьба против автомобилей в Норвегии

Власти норвежской столицы Осло начали активно бороться с личным транспортом. Несмотря на статус крупного экспортера нефти, Норвегия тоже решила постепенно переходить к экологически чистой энергетике.

Мэр Осло Раймонд Йохансен заявил, что жителям стоит готовиться как минимум к тому, что автомобили исчезнут из центральной части города. Правда, против этой инициативы выступили предприниматели, а также владельцы ресторанов и магазинов в центре, которым товары привозят на автомобилях.

После этого городские власти решили пойти по другому пути: они начали развивать сеть велосипедных дорожек, убирая места для парковки. До конца этого года в Осло исчезнет 700 парковочных мест, а за 20 тыс. машино-мест горожанам придется платить. Местные власти с оптимизмом показывает ролики, демонстрирующие будущее Осло – свободные от машин улицы, на которых есть место только для велосипедистов, пешеходов и общественного транспорта. Кроме того, мэрия развивает байк-шеринг и предоставляет субсидии на покупку электробайков.

Стоит отметить, что противников у этой программы тоже хватает. Некоторые горожане критикуют власть за то, что несмотря на введение жестких ограничений на парковку, чиновники и дальше пользуются на работе бесплатным гаражом. Мэр отреагировал на эту претензию тем, что объявил конкурс на лучшую идею использования гаража. В этом году в Осло должны состояться выборы в мэрию, на которых местные жители и оценят экологические инициативы властей.

Осенью прошлого года во французском регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж с окрестностями, придумали оригинальный способ, чтобы убедить водителей отказаться от автомобилей.

Президент совета Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщила о программе стимулирования водителей к совместному использованию транспорта. По ее словам, 43% жителей региона добираются на работу на собственных машинах, что создает проблемы на дороге в час пик.

Парижане очень редко едут на работу вместе. Сейчас коэффициент занятости машин в Иль-де-Франс составляет всего 1,1 человека.

До конца прошлого года в регионе в тестовом режиме выплачивали водителям по 2 евро за каждую поездку, совершенную вместе с попутчиками. Исследования показали, что при условии использования двумя людьми одного автомобиля можно сократить объем трафика примерно на треть.

Пока что частные автомобили не исчезнут

Невзирая на проекты городов без личного транспорта, ожидать исчезновения личных автомобилей с городских улиц в ближайшее десятилетие не стоит. Например, Великобритания планирует только в 2040 году запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Аналогичная судьба ждет и машины-гибриды.

Норвегия в этом вопросе пошла еще дальше, и намерена с 2025 года в некоторых регионах допускать к эксплуатации только те машины, которые не производят вредных выбросов в атмосферу.

Министр экологии Франции Николя Юло заявил, что страна в 2040 году тоже введет запрет на машины с бензиновыми и дизельными двигателями. К списку стран, намеренных отказаться от вредных для экологии автомобилей, присоединился и Китай, который также намерен перейти на электромобили.

Впрочем, переход к электрическому транспорту не значит, что владельцы начнут отказываться от личных автомобилей. Тем не менее, по мере развития городской инфраструктуры такой сценарий выглядит более чем вероятным.

Алексей Мельниченко