Скромные привычки 9 известных миллиардеров, которые ведут себя как простые люди

Для миллиардеров признаком бережливости может быть ношение футболок и джинсов на работу, езда на автомобилях вроде Toyota или Volkswagen и другие атрибуты простой жизни. Удивительно, но некоторые среди самых богатых людей на планете очень ответственно относятся к своим финансам и не позволяют себе лишних расходов.

1. Джефф Безос уже в статусе миллиардера ездил на Honda Accord

Состояние: 109 млрд долларов

Основатель и генеральный директор Amazon – самый богатый человек в мире, однако до 2013 года он ездил на скромном автомобиле Honda Accord. В одном из интервью Безос признался, что это «идеальная машина».

Перед этим Безос ездил на Chevy Blazer 1987 года. На этом автомобиле он перевозил на почту посылки на заре деятельности своей компании.

2. Уоррен Баффет с 1958 года живет в одном доме, который он купил за 31,5 тыс. долларов

Состояние: 91,7 млрд долларов

«Оракул из Омахи» – один из самых умных и наиболее бережливых миллиардеров. Несмотря на статус одного из самых богатых людей на планете, Баффет живет в скромном доме, который купил еще в 1958 году за 31,5 тыс. долларов.

В биографии Баффета, выпущенной в 2009 году, говорится, что у него не было в то время ни мобильного телефона, ни компьютера на рабочем столе. Когда миллиардера навещает его друг Билл Гейтс, он сам забирает его из аэропорта.

Баффет не только инвестирует в производителей нездоровой пищи вроде Burger King, Dairy Queen и Coca-Cola, но и сам активно употребляет их продукцию. Например, он выпивает пять банок «Кока-колы» в день, а также употребляет картофельные чипсы.

На ежегодной встрече акционеров в 2014 году Баффет объяснил, что количество денег не влияет на качество его жизни.

«Я не стану более счастливым. Собственно говоря, было бы хуже, если бы я владел 6 или 8 домами. У меня есть все, что мне необходимо, и мне не нужно больше, поскольку на определенном этапе это уже не имеет значения».

3. Марк Цукерберг ездит на автомобиле Volkswagen с ручной коробкой передач

Состояние: 74,2 млрд долларов

Несмотря на статус одного из богатейших людей в мире, Цукерберг вместе с женой Присциллой Чан ведет скромный образ жизни. Основателя Facebook знают благодаря любви к простой одежде: футболкам, худи и джинсам.

«Я очень хочу упростить свою жизнь настолько, чтобы тратить минимальное количество времени на принятие решений, которые не приносят никакой пользы обществу», – говорит Цукерберг.

33-летний миллиардер никогда не попадался в ловушку больших денег, а в декабре 2015 года он заявил, что на протяжении жизни пожертвует на благотворительность 99% своих акций Facebook.

В 2012 году, вскоре после свадьбы с Чан, которую пара сыграла на заднем дворе своего дома, Цукерберга видели в «Макдональдсе». Он живет в доме в Пало-Альто за 7 млн долларов – достаточно скромная сумма как для этой местности, так и для владельца такого огромного состояния. В 2014 году Цукерберг поменял свой автомобиль Acura стоимостью 30 тыс. долларов на Volkswagen с ручной коробкой передач.

4. Карлос Слим живет в одном доме более 40 лет

Состояние: 66,5 млрд долларов

Вместо того чтобы тратить свое огромное состояние, Карлос Слим реинвестирует миллиарды в ряд собственных компаний. Как-то он сказал журналистам Reuters, что богатство похоже на сад, поскольку «вам нужно его вырастить, реинвестировать в него, чтобы сделать больше, или расширить за счет новых сфер».

77-летний Слим – самый богатый человек в Мексике, но у него нет ни частных самолетов, ни яхт. Говорят, что он до сих пор ездит на старом Mercedes-Benz. Слим тщательно следит за расходами своих компаний и призывает сотрудников быть бережливыми даже в благополучные для бизнеса времена.

В течение более чем 40 лет Слим живет в одном и том же доме в Мехико с 6 спальными комнатами. Он наслаждается домашними обедами в компании детей и внуков. Правда, есть у Слима и привычки, присущие богачам. К примеру, он коллекционирует произведения изобразительного искусства (в память о покойной жене) и кубинские сигары. Также ему принадлежит особняк на Манхеттэне стоимостью 80 млн долларов, который Слим ранее пытался продать.

5. Чарли Эрджен берет на работу домашние обеды

Состояние: 15,2 млрд долларов

Основатель сети Dish Network славится своей бережливостью. По словам 64-летнего миллиардера, к этому его еще в детстве приучила мать.

«Моя мать росла во времена Великой депрессии. У меня не было столика из красного дерева», – рассказал Эрджен изданию the Financial Times.

Каждый день миллиардер носит на работу в бумажном пакете сэндвич и энергетический напиток. Также он признается, что во время командировок селится в одном номере с коллегами.

6. Амансио Ортега обедает вместе с другими сотрудниками Zara в обычной столовой

Состояние: 75,6 млрд долларов

Основатель бренда Zara на данный момент занимает третье место среди самых богатых людей в мире, но это не влияет на его экономное отношение к деньгам. Ортега ведет очень скромный образ жизни, вместе с женой он живет в скромных апартаментах в испанской Ла-Корунье и часто посещает обычное кафе. Вместе с сотрудниками Zara Ортега обедает в столовой своей компании.

Несмотря на то, что бизнес Ортеги связан с миром моды, сам он одевается очень просто. Ежедневно миллиардер носит голубой блейзер, белую рубашку и серые штаны.

Некоторые люди говорят, что 81-летнего Ортегу нельзя назвать бережливым из-за покупки частного самолета Bombardier за 45 млн долларов, но из-за своей занятости он на нем летает очень редко.

7. Ингвар Кампрад летает эконом-классом и часто ездит на автобусе

Состояние: 56,4 млрд долларов

Кампрад – один из самых богатых людей в Европе, но он летает эконом-классом и обедает в столовой своей компании IKEA.

После непродолжительного финансового разгильдяйства в 60-х годах, когда Кампрад ездил на Porsche и носил дизайнерские костюмы, шведский бизнесмен стал очень экономным. Несмотря на свои миллиарды, он ездит на 10-летнем Volvo, а порой передвигается на автобусе.

91-летний Кампрад только в 2013 году вернулся в Швецию из Швейцарии. Он говорит, что очень рад снова жить в своем скромном одноэтажном доме.

8. Азим Премджи ездит на б/у автомобиле и напоминает сотрудникам выключать свет в офисе

Состояние: 18,4 млрд долларов

О руководителе индийской технологической компании Wipro Азиме Премджи говорят, что на его фоне «дядя Скрудж выглядит Санта-Клаусом».

71-летний миллиардер пользуется услугами трехколесного авто-рикши, чтобы добраться домой из аэропорта, и контролирует использование сотрудниками своей компании туалетной бумаги. Премджи летает эконом-классом, ездит на б/у автомобиле и напоминает сотрудникам выключать за собой свет в офисе.

9. Джуди Фолкнер говорит, что ее никогда не интересовала «расточительная жизнь»

Состояние: 5 млрд долларов

Джуди Фолкнер основала технологическую компанию в сфере здравоохранения Epic Systems в 1979 году с 70 тыс. долларов стартового капитала. Благодаря успеху компании Фолкнер стала миллиардером, но 73-летняя бизнесвумен никогда не вела роскошный образ жизни. Говорят, что за последние 15 лет у нее было только два автомобиля. Примерно 30 лет Фолкнер вместе с мужем живет в одном и том же доме в Мэдисоне, штат Висконсин.

Алексей Мельниченко