В Украине предлагают увеличить штрафы за отказ перевозить льготников — Finance.ua

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В Украине предлагают увеличить штрафы за отказ перевозить льготников

Личные финансы
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В Украине предлагают увеличить штрафы за отказ перевозить льготников
В Украине предлагают увеличить штрафы за отказ перевозить льготников
В Украине предлагают усилить защиту прав граждан Украины, имеющих законное право на бесплатный проезд в транспорте. Для этого нардепы зарегистрировали законопроект № 13331.

Проблема

Как говорится в пояснительной записке, действующее законодательство Украины гарантирует право на бесплатный или льготный проезд в транспорте для отдельных категорий граждан, в частности:
  • для лиц с инвалидностью,
  • ветеранов войны,
  • участников боевых действий,
  • пенсионеров по возрасту,
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
  • других социально уязвимых категорий населения.
Однако, как показывает практика, нередко водители маршруток, автобусов и электричек отказываются перевозить таких пассажиров бесплатно и требуют оплаты за проезд, несмотря на наличие у них соответствующих удостоверений и свободных мест.
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«Такая ситуация недопустима, поскольку нарушает права граждан, подрывает доверие к социальному государству и создает социальное напряжение», — отмечают авторы документа.
Нардепы говорят, что действующие размеры админштрафов за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан, установленных статьей 133−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, явно недостаточны и не выполняют сдерживающую функцию. Отметим, что штраф составляет 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).
Поэтому необходимо создать эффективные механизмы привлечения к ответственности лиц, нарушающих права льготников.

Что изменится

Законопроект № 13331 предлагает установить ответственность за:
  • отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд,
  • создание препятствий для бесплатного использования такими услугами.
Кроме того, предлагается и увеличить размер штрафа за эти правонарушения — до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 1700 грн. А за повторное нарушение в течение года — от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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