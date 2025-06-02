Трудоустройство лиц с инвалидностью: как теперь будут штрафовать работодателей — Finance.ua

Трудоустройство лиц с инвалидностью: как теперь будут штрафовать работодателей
В результате войны в Украине растет количество людей с инвалидностью. При этом законодательство гарантирует им право на полноценную жизнь, в том числе и на работу.
Для этого правительство решило расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью и усовершенствовало систему штрафов работодателей, которые им отказывают. Теперь эти средства будут направляться на безбарьерный рынок труда — на создание или оснащение рабочих мест для людей с инвалидностью.
Соответствующие изменения инициированы Минсоцполитикой в принятом Правительством постановлении, сообщает пресс-служба ведомства.
«Это позволит сделать систему санкций не только инструментом контроля, но и ресурсом развития инклюзивного рынка труда. Каждая гривна из штрафа должна работать на создание новых возможностей как для людей с инвалидностью, так и для работодателей, которые готовы внедрять инклюзивные практики», — отметил заместитель министра соцполитики Владимир Василенко.
Что изменится
Ранее работодатель мог столкнуться с неправильным расчетом штрафа в случае, когда менялись данные о работниках. Теперь, если до 31 марта меняются данные в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью автоматически перечисляет сумму санкции и до 10 июня присылает уточненный расчет работодателю. Это позволит избежать недоразумений и упростит взаимодействие с работодателями.
Целевое использование поступлений от штрафов
Теперь средства можно направлять на мероприятия, которые будут способствовать трудоустройству лиц с инвалидностью:
- техническое оснащение или адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью: специальная мебель, техника
и т. п.;
- создание новых специальных рабочих мест;
- выпуск специализированных учебных материалов: литература и аудиоматериалы для обучения людей с инвалидностью.
Справка Finance.ua:
- с 2026 года в Украине будут действовать новые правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Закон меняет подходы к поддержке как людей с инвалидностью, желающих трудоустроиться, так и работодателей;
- в частности, у работодателей будет выбор: трудоустроить лицо с инвалидностью и при необходимости обустроить ему рабочее место, или уплатить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью;
- ранее Work.ua анализировал, какие вакансии работодатели обозначают как подходящие людям с инвалидностью, и действительно ли нанимают на работу эту категорию соискателей. Среди конкретных должностей для людей с инвалидностью — продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, менеджер по работе с клиентами, кассир, бухгалтер, уборщица, грузчик, оператор контакт-центра, провизор, разнорабочий, повар, охранник. Подробнее читайте здесь.
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