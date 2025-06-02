Трудоустройство лиц с инвалидностью: как теперь будут штрафовать работодателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трудоустройство лиц с инвалидностью: как теперь будут штрафовать работодателей

Личные финансы
15
Трудоустройство лиц с инвалидностью: как теперь будут штрафовать работодателей
Трудоустройство лиц с инвалидностью: как теперь будут штрафовать работодателей
В результате войны в Украине растет количество людей с инвалидностью. При этом законодательство гарантирует им право на полноценную жизнь, в том числе и на работу.
Для этого правительство решило расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью и усовершенствовало систему штрафов работодателей, которые им отказывают. Теперь эти средства будут направляться на безбарьерный рынок труда — на создание или оснащение рабочих мест для людей с инвалидностью.
Соответствующие изменения инициированы Минсоцполитикой в ​​принятом Правительством постановлении, сообщает пресс-служба ведомства.
«Это позволит сделать систему санкций не только инструментом контроля, но и ресурсом развития инклюзивного рынка труда. Каждая гривна из штрафа должна работать на создание новых возможностей как для людей с инвалидностью, так и для работодателей, которые готовы внедрять инклюзивные практики», — отметил заместитель министра соцполитики Владимир Василенко.
Читайте также

Что изменится

Ранее работодатель мог столкнуться с неправильным расчетом штрафа в случае, когда менялись данные о работниках. Теперь, если до 31 марта меняются данные в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью автоматически перечисляет сумму санкции и до 10 июня присылает уточненный расчет работодателю. Это позволит избежать недоразумений и упростит взаимодействие с работодателями.

Целевое использование поступлений от штрафов

Теперь средства можно направлять на мероприятия, которые будут способствовать трудоустройству лиц с инвалидностью:
  • техническое оснащение или адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью: специальная мебель, техника и т. п.;
  • создание новых специальных рабочих мест;
  • выпуск специализированных учебных материалов: литература и аудиоматериалы для обучения людей с инвалидностью.

Справка Finance.ua:

  • с 2026 года в Украине будут действовать новые правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Закон меняет подходы к поддержке как людей с инвалидностью, желающих трудоустроиться, так и работодателей;
  • в частности, у работодателей будет выбор: трудоустроить лицо с инвалидностью и при необходимости обустроить ему рабочее место, или уплатить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью;
  • ранее Work.ua анализировал, какие вакансии работодатели обозначают как подходящие людям с инвалидностью, и действительно ли нанимают на работу эту категорию соискателей. Среди конкретных должностей для людей с инвалидностью — продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, менеджер по работе с клиентами, кассир, бухгалтер, уборщица, грузчик, оператор контакт-центра, провизор, разнорабочий, повар, охранник. Подробнее читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems