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SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy

SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy

Компания SpaceX провела первые статические огневые испытания собранной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Об этом сообщает N+1.

Ранее компания прожигала три сегмента первой ступени только отдельно. В качестве боковых ускорителей в ракете используются первые ступени ракет Falcon 9, посаженные после запусков в 2016 году.

Как сообщает Spaceflight Now, двигатели ракеты работали более 10 секунд.

SpaceX несколько лет разрабатывает ракету-носитель Falcon Heavy. Она основана на ракете Falcon 9, но в качестве первой ступени использует не одну, а три секции, аналогичные первой ступени Falcon 9.

Как и в случае с более легкой ракетой, первая ступень может быть использована повторно: боковые ускорители будут возвращаться на стартовую площадку, а центральный будет садиться на плавающую платформу.

Falcon Heavy должна стать ракетой с наибольшей полезной нагрузкой – до 64 тонн на низкую опорную орбиту.

Для сравнения, на данный момент самую тяжелую полезную нагрузку может выводить Delta IV, которая способна доставлять на низкую опорную орбиту до 29 тонн.

В 2017 году SpaceX приступила к подготовке ракеты к первому испытательному запуску. В начале мая специалисты провели огневые испытания центральной секции первой ступени, а в конце протестировали ее боковой ускоритель.

В декабре основатель компании Илон Маск опубликовал первые фотографии практически готовой Falcon Heavy, на которой не была установлена только главная часть, а в январе SpaceX опубликовала запись полностью собранной ракеты на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал.

Теперь компания завершила один из последних этапов подготовки к первому запуску. Компания провела огневые испытания всех трех сегментов первой ступени собранной Falcon Heavy, а не отдельных компонентов.

В ходе “прожига” были проверены все 27 двигателей Merlin первой ступени.

По результатам испытаний компания должна принять решение относительно первого запуска, который был предварительно назначен на январь 2018 года.

По материалам Finance.UA
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