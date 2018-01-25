SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy

Компания SpaceX провела первые статические огневые испытания собранной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Об этом сообщает N+1.
Ранее компания прожигала три сегмента первой ступени только отдельно. В качестве боковых ускорителей в ракете используются первые ступени ракет Falcon 9, посаженные после запусков в 2016 году.
Как сообщает Spaceflight Now, двигатели ракеты работали более 10 секунд.
SpaceX несколько лет разрабатывает ракету-носитель Falcon Heavy. Она основана на ракете Falcon 9, но в качестве первой ступени использует не одну, а три секции, аналогичные первой ступени Falcon 9.
Как и в случае с более легкой ракетой, первая ступень может быть использована повторно: боковые ускорители будут возвращаться на стартовую площадку, а центральный будет садиться на плавающую платформу.
Falcon Heavy должна стать ракетой с наибольшей полезной нагрузкой – до 64 тонн на низкую опорную орбиту.
Для сравнения, на данный момент самую тяжелую полезную нагрузку может выводить Delta IV, которая способна доставлять на низкую опорную орбиту до 29 тонн.
В 2017 году SpaceX приступила к подготовке ракеты к первому испытательному запуску. В начале мая специалисты провели огневые испытания центральной секции первой ступени, а в конце протестировали ее боковой ускоритель.
В декабре основатель компании Илон Маск опубликовал первые фотографии практически готовой Falcon Heavy, на которой не была установлена только главная часть, а в январе SpaceX опубликовала запись полностью собранной ракеты на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал.
Теперь компания завершила один из последних этапов подготовки к первому запуску. Компания провела огневые испытания всех трех сегментов первой ступени собранной Falcon Heavy, а не отдельных компонентов.
В ходе “прожига” были проверены все 27 двигателей Merlin первой ступени.
По результатам испытаний компания должна принять решение относительно первого запуска, который был предварительно назначен на январь 2018 года.
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