Главный экономист Всемирного банка ушел в отставку из-за манипуляций с рейтингами

Пол Ромер ушел в отставку с поста главного экономиста Всемирного банка. Решение об отставке Ромера, проработавшего на этом посту менее 1,5 года, вступило в силу.
Об этом говорится в сообщении, разосланном сотрудникам Всемирного банка, с которым ознакомилась газета The Financial Times. Ромер возвращается на должность профессора экономики в университете Нью-Йорка, следует из сообщения. Ромер отставку пока не прокомментировал.
В последние несколько месяцев во внутренней переписке Ромер, сообщает FT, регулярно критиковал коллег по Всемирному банку, обвиняя их в использовании “явно сфабрикованных данных”, “бесстыдной саморекламе” и нежелании что-либо менять.
Методы работы Всемирного банка Ромер критиковал и публично. В интервью The Wall Street Journal, опубликованном 12 января, Ромер заявил, что Всемирный банк неоднократно менял методику составления рейтинга Doing Business, что предоставляло простор для манипуляций данными.
По данным источников FT, это заявление Ромера во Всемирном банке сочли нарушением корпоративной этики.
Вскоре после выхода интервью в The Wall Street Journal Ромер написал на своей странице в соцсети, что его слова были неправильно поняты. “Я не вижу никаких признаков манипуляции с данными в Doing Business или любом другом документе Всемирного банка”, — написал Ромер.
Doing Business — рейтинг благоприятности деловой среды, который ежегодно составляет Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC).
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