В Apple анонсировали новую версию iOS с отключением "замедления" iPhone

Компания Apple анонсировала новую версию iOS, в которой пользователи смогут отключать функцию “замедления” iPhone.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Как сообщается, в iOS 11.3 появятся новые функции, которые позволят владельцам смартфонов следить за состоянием аккумулятора и будут выдавать рекомендации по их обслуживанию. Данная функция будет доступна в разделе “Настройки”, “Аккумулятор” на смартфонах iPhone 6 и более поздних моделях. Кроме того, теперь пользователи могут видеть включена ли функция “замедления” iPhone, впервые введенная в iOS 10.2.1, и смогут отключать ее.

Именно функция замедления работы аккумулятора в старых версиях iPhone, которая была введена, как уверяет Apple, для того, чтобы батареи не перегружались и внезапно не отключались, вызвала недовольство пользователей.