Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика)

Украинские металлурги по итогам 2017 года сократили производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 млн тонн, снизившись при этом с 10-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно отчету ассоциации за 2017 год, лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 831,7 млн тонн (рост по сравнению с 2016 годом на 5,7%). Далее следуют: Япония (104,7 млн тонн, -0,1%), Индия (101,4 млн тонн, +6,2%), США (81,6 млн тонн, +4%), Россия (71,3 млн тонн, +1,3%), Южная Корея (71,1 млн тонн, +3,7%), Германия (43,6 млн тонн, +3,5%), Турция (37,5 млн тонн, +13,1%), Бразилия (34,4 млн тонн, +9,9%), Италия (24 млн тонн, +2,9%), Тайвань (23,2 млн тонн, +6,8%). В 2017 году в сравнении с 2016 годом 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5,5% – до 1,675 млрд тонн. Также сообщается, что Украина в декабре прошлого года поднялась на 10-е место в рейтинге производителей стали с показателем 2,1 млн тонн.