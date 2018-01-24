Глава набсовета "ПриватБанка" сообщил, когда приватизируют банк

ПАО “ПриватБанк” приватизируют в 2021 году.
Об этом сообщил глава набсовета “ПриватБанка” Энгин Акчакоча.
“Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее”, – сообщил Акчакоча.
Указано, что приватизация банка запланирована на последний этап реализации стратегии. “Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года”, – отметил Акчакоча.
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