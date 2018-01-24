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Глава набсовета "ПриватБанка" сообщил, когда приватизируют банк

Глава набсовета "ПриватБанка" сообщил, когда приватизируют банк

ПАО “ПриватБанк” приватизируют в 2021 году.

Об этом сообщил глава набсовета “ПриватБанка” Энгин Акчакоча.

“Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее”, – сообщил Акчакоча.

Указано, что приватизация банка запланирована на последний этап реализации стратегии. “Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года”, – отметил Акчакоча.

Справка Finance.ua:

  • Уровень ликвидности активов “ПриватБанка” после национализации составил 171 млрд гривен, или 66% всего объема активов. Установленные Национальным банком Украины показатели ликвидности перевыполнены. В частности, моментальная ликвидность составила 34,98% при нормативе не менее 30%, текущая – 149,99% (норматив – не менее 40%) и краткосрочная – 98,11% при норме не менее 60%.
По материалам РБК-Украина
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