Глава набсовета "ПриватБанка" сообщил, когда приватизируют банк

ПАО “ПриватБанк” приватизируют в 2021 году.

Об этом сообщил глава набсовета “ПриватБанка” Энгин Акчакоча.

“Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее”, – сообщил Акчакоча.

Указано, что приватизация банка запланирована на последний этап реализации стратегии. “Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года”, – отметил Акчакоча.

Справка Finance.ua: