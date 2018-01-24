96 из 100 самых популярных криптовалют пошли вверх

Криптовалютний рынок показывает рост 96 криптовалют из 100, капитализация рынка выросла более чем на 30 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Курс биткоина за последние сутки вырос на 8,7%, эфира – на 9,43%, Bitcoin Cash – 8,16%, Ripple – 10,28%, Stellar – 26,99%.

Напомним, во вторник, 23 января, криптовалютный рынок показывал снижение 95 криптовалют из 100, капитализация рынка упала до 520 миллиардов долларов.