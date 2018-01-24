ЕС оштрафовал поставщика чипов для Apple почти на миллиард долларов

Европейская комиссия оштрафовала американского производителя телекоммуникационного оборудования Qualcomm на 997 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В постановлении Еврокомиссии отмечается, что Qualcomm совершала “значительные выплаты ключевому клиенту” за то, что тот не закупал чипы у других производителей. Это является нарушением антимонопольного законодательства ЕС.
“Qualcomm незаконно устранила соперников с рынка чипсетов на базе LTE более пяти лет назад, тем самым закрепив доминирующее положение. Компания выплатила миллиарды долларов США ключевому клиенту, Apple, чтобы она не совершала покупки у конкурентов. Эти выплаты были не просто снижением цены – они были сделаны при условии, что Apple будет покупать исключительно чипы Qualcomm в своих iPhone и iPad. Не важно, насколько хороша продукция Qualcomm — такое поведение компании лишает потребителей и другие фирмы выбора и возможностей для инноваций. Это противоречит антимонопольным правилам Евросоюза”, – отметила ерокомиссар Маргрет Вестагер.
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