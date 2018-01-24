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ЕС оштрафовал поставщика чипов для Apple почти на миллиард долларов

ЕС оштрафовал поставщика чипов для Apple почти на миллиард долларов

Европейская комиссия оштрафовала американского производителя телекоммуникационного оборудования Qualcomm на 997 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В постановлении Еврокомиссии отмечается, что Qualcomm совершала “значительные выплаты ключевому клиенту” за то, что тот не закупал чипы у других производителей. Это является нарушением антимонопольного законодательства ЕС.

“Qualcomm незаконно устранила соперников с рынка чипсетов на базе LTE более пяти лет назад, тем самым закрепив доминирующее положение. Компания выплатила миллиарды долларов США ключевому клиенту, Apple, чтобы она не совершала покупки у конкурентов. Эти выплаты были не просто снижением цены – они были сделаны при условии, что Apple будет покупать исключительно чипы Qualcomm в своих iPhone и iPad. Не важно, насколько хороша продукция Qualcomm — такое поведение компании лишает потребителей и другие фирмы выбора и возможностей для инноваций. Это противоречит антимонопольным правилам Евросоюза”, – отметила ерокомиссар Маргрет Вестагер.

По материалам Зеркало Недели
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